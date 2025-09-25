O sprawie w krótkim komunikacie poinformowało w czwartek Dowództwo Sojuszniczych Sił Powietrznych. Według tego źródła, 25 września poderwano dwa węgierskie myśliwce Gripen z bazy w Szawlach na Litwie, by przechwycić formację pięciu rosyjskich samolotów wojskowych.

Rosyjskie samoloty wojskowe w pobliżu przestrzeni powietrznej Łotwy. Reakcja NATO

NATO podało, że rosyjskie maszyny: dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy Su-35, wielozadaniowy samolot bojowy Su-30 oraz trzy myśliwce MiG-31 znajdowały się w pobliżu przestrzeni powietrznej sojuszu, „postępując niezgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa lotów”.

W komunikacie przekazano, że samoloty zostały namierzone na zachód od wybrzeża Łotwy, a następnie odeskortowane. „Po wykonaniu misji Gripeny bezpiecznie wróciły do bazy” – czytamy.

Węgierskie myśliwce stacjonują na Litwie w ramach misji Baltic Air Policing, w której Węgrów wspierają Hiszpanie. Węgry po raz czwarty biorą udział w tym przedsięwzięciu, które rozpoczęło się w 2004 r. po tym, jak Litwa przystąpiła do NATO. Pod koniec lipca w bazie Sił Powietrznych Litewskich Sił Zbrojnych w Szawlach odbyła się ceremonia, podczas której członkowie polskiego kontyngentu przekazali misję Air Policing Węgrom. Dla polskich sił powietrznych był to trzynasty udział w Air Policing.