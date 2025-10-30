Była wiceprezydent i czterej krakowscy urzędnicy staną przed sądem

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej Janusz Kowalski podał, że zastępczyni prezydenta Krakowa w latach 2010-2018 zarzucono nakłanianie funkcjonariuszy publicznych do popełniania czynów zabronionych poprzez preferencyjne traktowanie podmiotów reprezentowanych przez prywatną spółkę Biuro Rozwoju Krakowa, w której pracował jej mąż. Elżbiecie K. grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Reklama Reklama

„W ten sposób działała ona na szkodę interesu publicznego w postaci równego taktowania wszystkich podmiotów oraz interesu prywatnego podmiotów prawa handlowego funkcjonujących na rynku usług oferowanych przez spółkę, tj o przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 231 § 2 kk, art. 266 § 2 kk i inne. Czyby te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10” - wskazał rzecznik.

Łapówki i działanie na rzecz prywatnego interesu. Co grozi krakowskim urzędnikom?

Sebastianowi Ch. (syn Elżbiety K.) pełniącemu funkcję Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa zarzucono udzielenie korzyści majątkowej i osobistej Rafałowi K. w postaci zapewnienia przyszłego zatrudnienia na określonym stanowisku związanym z uzyskiwaniem stałego miesięcznego wynagrodzenia tj. o przekupstwo (art. 229 § 1 kk) – zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8.

Janinie P. zatrudnionej na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Dróg Zarządu Miasta Krakowa zarzucono, iż poprzez preferencyjne traktowanie podmiotów reprezentowanych przez spółkę Biuro Rozwoju S.A. i regularne udostępnianie osobie nieuprawnionej informacji, które uzyskała w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostosowanie treści wydawanych opinii i uzgodnień do oczekiwań wymienionej, działała na szkodę interesu publicznego w postaci równego i bezstronnego traktowania wszystkich podmiotów oraz interesu prywatnego podmiotów prawa handlowego działających na rynku usług oferowanych przez spółkę Biuro Rozwoju Krakowa S.A. Została oskarżona o nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza i ujawnianie informacji w związku z wykonywaną funkcją (art. 231 § 2 kk i art. 266 § 2 kk) zagrożone karą do lat 10.