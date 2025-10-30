Rzeczpospolita
Prawo
Była wiceprezydent i czterej krakowscy urzędnicy staną przed sądem

Prokuratura Regionalna w Krakowie skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko byłej zastępcy byłego prezydenta Krakowa Jana Machrowskiego oraz czworgu urzędników pełniącym funkcje kierownicze w Urzędzie Miasta Krakowa.

Publikacja: 30.10.2025 15:30

Były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski (L) i była zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta Krakowa E

Były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski (L) i była zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta Krakowa Elżbieta K.

Foto: PAP/Stanisław Rozpędzik

Dorota Gajos-Kaniewska

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej Janusz Kowalski podał, że zastępczyni prezydenta Krakowa w latach 2010-2018 zarzucono nakłanianie funkcjonariuszy publicznych do popełniania czynów zabronionych poprzez preferencyjne traktowanie podmiotów reprezentowanych przez prywatną spółkę Biuro Rozwoju Krakowa, w której pracował jej mąż. Elżbiecie K. grozi do 10 lat pozbawienia wolności.  

„W ten sposób  działała ona na szkodę interesu publicznego w postaci równego taktowania wszystkich podmiotów oraz interesu prywatnego podmiotów prawa handlowego funkcjonujących na rynku usług oferowanych przez spółkę, tj o przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 231 § 2 kk, art. 266 § 2 kk i inne.  Czyby te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10” - wskazał rzecznik.

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyroku w sprawie karnej
Prawo karne
„Niezatapialny” urzędnik prezydenta Majchrowskiego skazany za łapówkę sprzed lat

Łapówki i działanie na rzecz prywatnego interesu. Co grozi krakowskim urzędnikom? 

Sebastianowi Ch. (syn Elżbiety K.) pełniącemu funkcję Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa zarzucono udzielenie korzyści majątkowej i osobistej Rafałowi K. w postaci zapewnienia przyszłego zatrudnienia na określonym stanowisku związanym z uzyskiwaniem stałego miesięcznego wynagrodzenia tj. o przekupstwo (art. 229 § 1 kk) – zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8.

Janinie P. zatrudnionej na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Dróg Zarządu Miasta Krakowa zarzucono, iż poprzez preferencyjne traktowanie podmiotów reprezentowanych przez spółkę Biuro Rozwoju S.A. i regularne udostępnianie osobie nieuprawnionej informacji, które uzyskała w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostosowanie treści wydawanych opinii i uzgodnień do oczekiwań wymienionej, działała na szkodę interesu publicznego w postaci równego i bezstronnego traktowania wszystkich podmiotów oraz interesu prywatnego podmiotów prawa handlowego działających na rynku usług oferowanych przez spółkę Biuro Rozwoju Krakowa S.A. Została oskarżona o nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza i ujawnianie informacji w związku z wykonywaną funkcją (art. 231 § 2 kk i art. 266 § 2 kk) zagrożone karą do lat 10.

Podobnie jest w przypadku  Bożeny K-M. pełniącej obowiązki Dyrektora Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. Zarzucono jej niedopełnienie obowiązków służbowych poprzez preferencyjne traktowanie podmiotów reprezentowanych przez spółkę Biuro Rozwoju Krakowa S.A. i regularne udostępnianie osobie nieuprawnionej informacji oraz dokumentacji, które uzyskała w związku z pełnieniem czynności służbowych, czym działała na szkodę interesu publicznego w postaci równego taktowania wszystkich podmiotów oraz interesu prywatnego podmiotów prawa handlowego działających na rynku usług oferowanych przez spółkę. Jej także grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Rafałowi K. pełniącemu obowiązki Dyrektora Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa przyjęcie korzyści majątkowej i osobistej w postaci przyszłego zatrudnienia na stanowisku Dyrektora, co było związane  uzyskiwaniem stałego miesięcznego wynagrodzenia (art. 228 § 1 kk). Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

„Wszyscy podejrzani nie przyznali się do dokonania zarzucanych im czynów składając wyjaśnienia, które nie korelowały ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym” - podaje Prokuratura Regionalna.

W połowie października prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko byłemu prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu, któremu wcześniej zarzuciła niedopełnienia obowiązków przy przyznaniu dotacji firmie należącej do rodziny Elżbiety K.

 

Źródło: rp.pl

