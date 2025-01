"Renta alkoholowa" w 2025 roku. Ile wynosi, kto może ją otrzymać

Tzw. renta alkoholowa to świadczenie, które państwo wypłaca osobom z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobami związanymi z chorobą alkoholową.



Nie każdy alkoholik dostanie rentę alkoholową

Nie każdy uzależniony od alkoholu może pobierać rentę alkoholową. Osoba tak musi spełnić kilka warunków. Samo uzależnienie nie jest bowiem podstawą do przyznania renty.

Świadczenie zostanie przyznane osobom, które nie są zdolne do pracy z racji schorzeń wynikających z wyniszczenia organizmu spowodowanego długotrwałym nadużywaniem alkoholu. Chodzi o schorzenia związane z zaburzeniami psychicznymi (np. obłęd alkoholowy, czyli zespół Ortella), nowotwory, choroby sercowe, zapalenie trzustki. Konieczna jest więc diagnoza lekarska oraz uzyskanie orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Przyznanie świadczenia zależy od stopnia utraty zdrowia.

Chory musi również legitymować się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym, czyli osiągnąć wymagany okres składkowy oraz nieskładkowy — jest on zależny od wieku, w którym doszło do powstania niezdolności do pracy.