Z jakich ulg mogą jeszcze skorzystać emeryci?

Seniorzy mogą również skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, która pozwala na odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Komu przysługuje?

Osobie niepełnosprawnej lub mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, która poniosła wydatki wymienione w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że aby móc skorzystać z tej ulgi, trzeba posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej albo renty socjalnej. Prawo do zastosowania ulgi przysługuje także osobom, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, o ile jej roczne dochody nie przekroczyły w 2024 r. 21 371,52 zł. W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki nielimitowane i limitowane poniesione w 2024 r. Zostały one wymienione we wspomnianej już ustawie o PIT. Do grupy limitowanych zaliczają się następujące wydatki:

zakup leków – ulgę stanowi różnica między wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł,

zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych – do kwoty 2280 zł,

opłacenie przewodników osób niewidomych (dot. osób niewidomych i z niepełnosprawnością narządu ruchu z I lub II grupą inwalidztwa) – do kwoty 2280 zł,

utrzymanie psa asystującego – do kwoty 2280 zł,

używanie samochodu osobowego będącego własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej, lub podatnika utrzymującego osobę niepełnosprawną – do kwoty 2280 zł.

Ulga termomodernizacyjna

Ta ulga przysługuje seniorom, którzy ponieśli wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego, czyli m.in. na zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub na zmniejszenie zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do ogrzewania i podgrzewania wody. Lista poniesionych wydatków, które kwalifikują się do ulgi, została wymieniona w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Są to m.in. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia, pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i stolarka okienna oraz drzwiowa.