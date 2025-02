Ulga rehabilitacyjna 2024/2025. Komu przysługuje i co można odliczyć od PIT?

Jeżeli w wyniku wypadku, pożaru, powodzi czy innego niespodziewanego zdarzenia losowego ktoś doznał uszczerbku na zdrowiu i jest niezdolny do pracy, ma prawo do różnych świadczeń pieniężnych. To samo dotyczy osób, których z aktywności zawodowej wyłącza choroba. Te świadczenia to na przykład renta z tytułu niezdolności do pracy, zasiłki z opieki społecznej czy renta socjalna lub renta specjalna.