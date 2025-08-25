– Płaca minimalna rośnie od 1 stycznia przyszłego roku i to znacząco, a zarobki nauczycieli nadal będą utrzymywały się na poziomie niewiele większym niż płaca minimalna – podkreślił. Dodał, że w Polsce jest też „ogromny problem braków kadrowych nauczycieli”. – To się przekłada nie tylko na trudności związane z organizacją procesu dydaktycznego w szkole, ale także na kolosalne problemy uczniów, bo nie otrzymują oni oferty takiej, jaką chcielibyśmy, żeby otrzymywali, ani takiej, jakiej oczekują – przekonywał Broniarz.

– Bo jeżeli brakuje nauczyciela z danego przedmiotu, to proces (edukacji – red.) jest łatany albo nauczycielami przedmiotów pokrewnych, albo sięgamy do nauczycieli o dużym stażu pracy, a to wiąże się chociażby ze zwiększonym poziomem zachorowalności – tłumaczył.

Prezes ZNP powiedział także, że pierwsze w tej kadencji Sejmu czytanie obywatelskiego projektu ustawy mówiącej o porównywaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej miało miejsce w styczniu 2024 r. – I do dzisiaj nic w tej sprawie nie zaistniało. Minęły prawie dwa lata – zauważył. Według Broniarza, posłowie ograniczyli się do powołania komisji i podkomisji, a proces został rozwodniony. – Ani komisja, ani podkomisja nic w tej sprawie nam nie zaproponowała – podkreślił gość Joanny Ćwiek-Śwideckiej, dodając, że premier obiecywał „radykalne przyspieszenie” prac nad wspomnianym projektem obywatelskim.

Sławomir Broniarz: Nauczyciel jest podstawą funkcjonowania systemu oświaty

– Nie ma także – i ubolewamy – prac nad ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych – mówił w poniedziałkowym wywiadzie prezes ZNP, oceniając, że świadczenie kompensacyjne jest ratunkiem dla kobiet w wieku ok. 57 lat czy mężczyzn w wieku ok. 62 lat, którzy tracą pracę, a którzy „nie mając innych źródeł zarobkowania znaleźliby się w dramatycznej sytuacji”.