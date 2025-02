Usługa Twój e-PIT będzie niedostępna. Jest komunikat ministerstwa

PIT-28,

Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia w usłudze automatycznie przygotowane roczne zeznania podatkowe osób fizycznych. Podatnik ma możliwość zaakceptowania rozliczenia lub modyfikowania go zależnie od swoich potrzeb (wprowadzenie ulg podatkowych, zmiana danych itd.). Ponadto niektórzy podatnicy mogą liczyć również na to, że ich zeznanie zostanie złożone automatycznie, jeśli nie podejmą żadnego kroku.

Usługa jest dostępna dla podatników przez cały rok i znajduje się na stronie e-Urzędu Skarbowego. Aby z niej skorzystać, wystarczy dostęp do internetu oraz komputer. Od 15 lutego podatników czekają w niej gotowe zeznania roczne. Jednak korzystanie z serwisu Twój e-PIT nie jest obowiązkowe i to podatnik decyduje o tym, w jakiej formie je złoży. Jeśli zdecyduje się na przykład zrobić to osobiście, nie musi anulować zeznania znajdującego się w systemie. Wówczas zostanie ono anulowane automatycznie, a do urzędu skarbowego trafi wyłącznie to rozliczenie, które złoży podatnik