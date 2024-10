Część emerytów oraz renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń muszą uważać, by nie przekroczyć limitu dodatkowych zarobków. Jeśli ich przychody będą zbyt wysokie, emerytura lub renta może zostać zmniejszona, a nawet czasowo zawieszona. Ile obecnie można dorobić do świadczeń emerytalnych i rentowych bez konsekwencji?