Ile można dorobić do emerytury lub renty?

Aby zachować prawo do wypłaty świadczeń, dodatkowe przychody muszą się mieścić w określonych granicach. Limity są ustalane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2024 roku wyniosło 8038,41 zł.

Jeśli przychody emeryta nie przekraczają 70 proc. średniej krajowej nie wpływa to na obniżenie świadczenia. Aktualnie limit ten wynosi 5626,90 zł.

Kiedy ZUS zmniejszy emeryturę lub rentę, a kiedy zawiesi świadczenie?

Zarobki między 70 a 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli od 5626,90 zł do 10450 zł brutto powodują zmniejszenie emerytury o kwotę przekroczenia. Nie większe jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Jest ona ustalana co roku. Od 1 marca 2024 roku wynosi 890,63 zł. Oznacza to, że nawet po przekroczeniu limitu zarobków o więcej niż 890,63 zł, świadczenie zostanie pomniejszona maksymalnie o 890,63 zł.

Przychody powyżej 130 proc. średniej płacy, czyli ponad 10450 zł brutto powodują, że świadczenie zostanie zawieszone.



Kiedy kolejna zmiana limitów dorabiania?

Limity dorabiania do świadczeń emerytalnych i rentowych zmieniają się co kwartał. Ostatnio kwoty limitów zmieniły się 1 września 2024 roku i są niższe niż w poprzednim kwartale, kiedy wynosiły odpowiednio 5703,20 zł i 10591,60 zł. Aktualne stawki będą obowiązywać do 30 listopada. Powoli zbliża się więc data wprowadzenia nowych limitów zarobków dla emerytów i rencistów. Nastąpi ona 1 grudnia.