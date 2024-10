Pokolenie Z to najwięksi finansowi optymiści

Aż 72 proc. wszystkich uczestników badania Talker Research zgodziło się, że „dorosłość” wygląda dziś zupełnie inaczej niż w poprzednich dekadach. „Pogląd ten pokrywa się z faktem, że młodsze pokolenia w coraz większym stopniu odrzucają „uniwersalny” scenariusz dorosłości, który dominował w poprzednich latach. Poświęcają więcej czasu na dokonanie życiowych wyborów – dłużej mieszkają z rodzicami, dłużej się kształcą i podróżują przed ustatkowaniem się” – informuje Independent.

Z kolei organizacja Life Happens zwraca uwagę, że dla większości uczestników badania „dorosłość” jest trudna i wydaje się być coraz trudniejsza. 71 proc. osób zgadza się ze stwierdzeniem, że bycie dorosłym jest obecnie trudniejsze niż 30 lat temu. Niemal tyle samo – 72 proc. – przypisuje to wyższym niż kiedykolwiek kosztom życia.

Prawie dwóch na pięciu badanych (39 proc.) uważa, że ​​obecnie brakuje im stabilności finansowej. Najmniejszym pesymizmem finansowym okazują się „zetki”. Tylko 7 proc. z nich nie wierzy, że kiedykolwiek będzie stabilne finansowo. W pokoleniu milenialsów odsetek ten wzrasta aż do 30 proc., w pokoleniu X – do 53 proc., w pokoleniu baby boomers – do 66 proc.

Badanie Talker Research na zlecenie Life Happens odbyło się online w dniach 12–16 sierpnia 2024 r. W ankiecie wzięło udział 2000 Amerykanów podzielonych równomiernie według pokoleń (500 z pokolenia Z, 500 z pokolenia milenialsów, 500 z pokolenia X i 500 z pokolenia wyżu demograficznego – baby boomers).