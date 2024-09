Powyższe wnioski na temat pokolenia Z pochodzą z raportu przygotowanego przez Intelligent.com, a opisuje je m.in. amerykański Newsweek. Intelligent.com to portal dla przyszłych i obecnych studentów prezentujący m.in. rankingi uczelni. Jest również źródłem informacji dotyczących rynku pracy.

Pokolenie Z na rynku pracy. Wyniki raportu

Według danych pochodzących z amerykańskiego raportu jedna na sześć firm waha się przed zatrudnieniem absolwentów college'ów, nie mając pewności co do ich właściwego przygotowania do pracy oraz posiadania odpowiednich umiejętności komunikacyjnych. Okazuje się również, że sześciu na dziesięciu pracodawców zwolniło już absolwentów zatrudnionych jeszcze w tym roku, a jeden na siedmiu twierdzi, że w przyszłym roku prawdopodobnie nie zatrudni młodych pracowników. Najczęściej przywoływanym problemem był brak motywacji. Pracodawcy skarżyli się też na słabe umiejętności komunikacyjne absolwentów oraz brak profesjonalizmu, który utrudniał współpracę.

Raport opiera się na analizie odpowiedzi prawie 1000 liderów biznesowych. Ankietowani sceptycznie podchodzili do uznawania przedstawicieli pokolenia Z za wartościowych pracowników. Huy Nguyen, główny doradca ds. edukacji i rozwoju kariery w Intelligent, twierdzi, że świeżo upieczeni absolwenci szkół wyższych mogą mieć spore trudności z wejściem na rynek pracy, z uwagi na to, że w trakcie swojej ścieżki edukacyjnej przywykli do innych zasad. Potwierdzają to wyniki raportu. Aż 75 proc. pracodawców zgłosiło, że byli niezadowoleni z części lub wszystkich niedawno zatrudnionych absolwentów.

Problemy pokolenia Z na rynku pracy

W czym tkwi problem? Młodzi ludzie bardzo często nie są przygotowani do funkcjonowania w mniej ustrukturyzowanym środowisku z pewną dynamiką kulturową. Muszą również sprostać oczekiwaniom dotyczącym autonomicznej pracy. Problemem jest także brak doświadczenia i umiejętności interpersonalnych. W ciągu wielu lat nauki studenci nabywają głównie wiedzę teoretyczną, która nie wystarczy, aby odnieść sukces w pracy. Generacja Z musi też zmierzyć się ze stereotypami, jakie narosły wokół niej w ostatnim czasie. Przedstawicielom tego pokolenia przypisuje się łatkę leniwych i niekooperatywnych. Dla pracodawców może to oznaczać potencjalne problemy z pracownikami, którzy dopiero przystosowują się do pracy na etacie.