Utrata chęci i motywacji do pracy, spadek produktywności, a także pogorszenie jakości wykonywanych zadań, co zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędów - te negatywne skutki zmęczenia pracowników wskazuje Marta Wojewnik, dyrektor zarządzająca CWS Workwear i przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy, komentując wyniki ogłoszonego we wtorek raportu „Zmęczony jak Polak w pracy: przyczyny, skutki i konsekwencje”.

Reklama

Czytaj więcej Rynek pracy Pracownicy uciekają przed stresem do nowej firmy Stres w pracy powoduje zmęczenie i strach przez zmianami, ale także mobilizuje do poszukania innego zajęcia. Co czwarta osoba, która obecnie zastanawia się nad zmianą pracy i przegląda oferty, robi to ze względu na wysoki poziom stresu.

Raport podsumowujący wyniki badania, które w lipcu tego roku objęło ponad tysiąc pracowników i 200 przedstawicieli pracodawców, dowodzi, że na negatywne skutki zmęczenia jest narażonych ponad czterech na dziesięciu pracujących Polaków; 42 proc. często lub nawet codziennie odczuwa zmęczenie fizyczne, a 47 proc. – psychiczne.



Efektywny Silvers – ważne doświadczenie i umiejętności

Liderami zmęczenia wcale nie są najstarsi pracownicy. Wręcz przeciwnie, najmniejszym problemem jest ono wśród osób 55 plus, tzw. Silversów (często odczuwa je ponad jedna trzecia), którym doświadczenie i umiejętności pomagają zwykle pracować bardziej efektywnie. - Zdobyte doświadczenie pozwala im efektywniej rozwiązywać problemy i lepiej zarządzać obowiązkami – wyjaśnia Elżbieta Rogowska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy i wiceprezes PW Krystian.

Z kolei krajową średnią przemęczenia podwyższają najmłodsze grupy pracowników z pokolenia Y i Z. To najmłodsi uczestnicy badania - w wieku 18-24 lat - są najczęściej fizycznie zmęczeni pracą (prawie połowa), chociaż pracują średnio o dwie godziny tygodniowo mniej od pozostałych badanych (ok. 39 godzin). Jak jednak zwraca uwagę dr Elżbieta Łastowiecka Moras z Pracowni Fizjologii i Higieny Pracy w Zakładzie Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP), w tej grupie wiekowej zmęczenie może być efektem intensywnego stylu życia gdzie praca, studia i aktywności społeczne przeplatają się bez wystarczającego czasu na regenerację.