Kolejne miejsca na liście czynników motywujących do zatrudnienia na umowie cywilnoprawnej zajęły: większa elastyczność, w tym możliwość pracy w pełni zdalnej, a także możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, z czym związany jest też udział w ciekawych projektach, podkreślany przez 35 proc. niezależnych współpracowników.

Jak zaznaczają eksperci Hays Poland, aż 80 proc. ankietowanych deklaruje zadowolenie z umowy, na podstawie której świadczą obecnie pracę lub realizują usługi. Zdaniem Bartosza Dąbkowskiego, dyrektora wykonawczego CEE i External Workforce Solutions w Hays, kolejne pokolenia profesjonalistów zmieniają podejście do budowania kariery zawodowej; nie akceptują nudy w pracy, oczekują ciągłego rozwoju, chcą szybko widzieć efekty swoich działań. Istotnym argumentem są też bardziej atrakcyjne zarobki, co widać choćby po ofertach pracy. Te dotyczące zatrudnienia na kontrakcie B2B są średnio o ok. 20–25 proc. wyższe niż na etacie.

Nie bez znaczenia jest też (podkreślana przez prawie dwie piąte badanych) szybkość rekrutacji do pracy projektowej. Jest ważna szczególnie teraz, gdy zarówno rynkowe statystyki, jak i łowcy głów mówią o wydłużeniu procesów rekrutacyjnych w firmach, co m.in. wynika z większej liczby kandydatów.

I większe pieniądze

Z kolei znaczenie finansowego motywatora do elastycznej pracy podkreślają również przedstawiciele firm w tegorocznej edycji badania GIGbarometr, zrealizowanego przez platformę GIGLIKE we współpracy z EY Polska. Wśród najważniejszych czynników, które przekonują specjalistów do współpracy w elastycznych modelach, aż 64 proc. firm wskazuje atrakcyjne warunki finansowe. Na drugim miejscu (56 proc. wskazań) znalazła się elastyczność miejsca, czasu i warunków pracy, która z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Jak ocenia Tomasz Miłosz, założyciel i prezes GIGLIKE, może być to także efektem upowszechnienia się pracy zdalnej oraz hybrydowej, o którą elastycznym GIGpracownikom jest łatwiej niż osobom zatrudnionym na etacie.

Chociaż w wykazie motywatorów skłaniających do elastycznej pracy przeważają te pozytywne, to badanie Hays Poland potwierdza, że zatrudnienie na umowie B2B niekiedy jest wyborem z przymusu. W tym roku do 21 proc., (czyli o 4 pkt proc. od 2024 r.) wzrósł odsetek zewnętrznych pracowników, których do pracy projektowej zmusiły trudności ze znalezieniem pracy na etacie.