Rośnie znaczenie freelancerów. Pracują już regularnie dla ponad połowy firm

Jak wynika z danych platformy Useme, prawie co piąte z nich dotyczyło w zeszłym roku marketingu (w tym SEO, działań w social mediach, kampanii reklamowych czy analityki internetowej). Na drugim miejscu, z podobnym udziałem zadań, jest grafika, a trzecie miejsce zajmuje copywriting – choć w obu tych obszarach coraz większą konkurencją dla niezależnych specjalistów są narzędzia AI. Podobnie jest zresztą w usługach IT, na czele z programowaniem, które w ubiegłym roku były czwartą co do popularności grupą zadań zlecanych wolnym strzelcom (43 proc. badanych firm, które zlecają freelancerom usługi programowania, twierdzi, że obniżyło to ich koszty pracy).

To właśnie koszty, w tym rosnące koszty prowadzenia firmy i zatrudniania pracowników etatowych, badane firmy wymieniają najczęściej (41 proc.) wśród czynników, które w najbliższej przyszłości będą zwiększać współpracę z freelancerami. Na drugim miejscu ankietowani wskazali rozwój pracy zdalnej (39 proc.), który daje firmom możliwość korzystania z talentów niezależnie od ich lokalizacji. I to nie tylko w Polsce, bo raport Useme dowodzi, że więcej polskich firm zleca usługi freelancerom z zagranicy.

Rozwojowi freelancingu sprzyja też rozwój platform internetowych ułatwiających nawiązanie i organizowanie współpracy z wolnymi strzelcami (27 proc.) oraz rozwój branż związanych z technologiami, mediami i kreatywnością.

Przemysław Głośny zwraca też uwagę, że rozwój rynku freelancingu wspiera też jego profesjonalizacja. - Freelancerzy to nie tylko osoby wchodzące na rynek, ale w coraz większym stopniu wysokiej klasy specjaliści, którzy wybierają freelancing świadomie rezygnując ze stałej pracy, a nie będąc do niego zmuszeni, jak miało to miejsce dziesięć czy więcej lat temu – podkreśla prezes Useme.