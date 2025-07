Potencjał militarny Tajlandii i Kambodży Foto: PAP

Bangkok zadeklarował wolę rozwiązania sporu na szczeblu dwustronnym, zarzucając Phnom Penh celowe unikanie konstruktywnego dialogu oraz dążenie do umiędzynarodowienia sprawy dla korzyści politycznych.

Trump: Obie strony dążą do natychmiastowego zawieszenia broni i pokoju

Do eskalacji na linii Tajlandia-Kambodża odniósł się w mediach społecznościowych Donald Trump.

„Właśnie odbyłem bardzo owocną rozmowę telefoniczną z premierem Kambodży i poinformowałem go o moich rozmowach z Tajlandią i jej pełniącym obowiązki premiera. Obie strony dążą do natychmiastowego zawieszenia broni i pokoju. Chcą również powrócić do »negocjacji handlowych« ze Stanami Zjednoczonymi, co naszym zdaniem jest niewłaściwe do czasu zakończenia walk" — czytamy we spisie opublikowanym przez Trumpa na platformie Truth Social.

Jak zaznaczył prezydent USA, „uzgodniono, że strony spotkają się niezwłocznie i szybko wypracują zawieszenie broni, a ostatecznie pokój”. „Było dla mnie zaszczytem współpracować z obydwoma krajami. Mają one długą i bogatą historię oraz kulturę. Mam nadzieję, że będą się dobrze dogadywać przez wiele kolejnych lat” – dodał. „Kiedy wszystko zostanie załatwione i pokój będzie już bliski, z niecierpliwością czekam na zawarcie umów handlowych z obydwoma krajami!” – zaznaczył.