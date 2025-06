Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Jerzy Naumann, adwokat

Bycie sędzią oznacza pełną integralność najwyższego morale oraz powściąganie osobistych emocji. Gdy to ma miejsce – a musi mieć – sędzia nie odczuwa potrzeby wchodzenia w publiczne polemiki, demonstrowania osobistych poglądów. Gdy jest inaczej, to sędziego takie podejście dyskwalifikuje: nie w danej sprawie, lecz w ogóle. Dlatego komentowane postanowienie SN jest absolutnie prawidłowe. Wyjątek stanowią sędziowie, którzy czy to w wydawanych orzeczeniach, czy też poprzez sędziowskie stowarzyszenia, wypowiadają się w sprawach publicznych, w kwestiach bezpośrednio odnoszących się do zagrożeń ustroju demokratycznego oraz ładu konstytucyjnego.