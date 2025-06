Ambasadorowie kilku poważanych krajów piszą do polskiego rządu z zaproszeniem do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu. Pisma gdzieś giną. Brak odpowiedzi. Organizacje społeczne są pytane, o co chodzi? Mamy głupie miny. Co mamy powiedzieć? Że nasz kraj jest niepoważny?

Ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego (Polska 2050) nie przyjeżdża na własną konferencję o tymże społeczeństwie, organizowaną przy okazji polskiej prezydencji. O organizacjach z większym potencjałem instytucjonalnym mówi, jak o „tłustych kotach”. Niespecjalnie chyba to społeczeństwo obywatelskie lubi

Specjalna podkomisja w Sejmie do spraw nowelizacji prawa wyborczego robi nagłe posiedzenie, w których większość jej członków nie uczestniczy. Następnego dnia okazuje się, że misja OBWE usłyszała o wspaniałej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim. Owszem – organizacje wydały pieniądze na dojazdy, zorganizowały kalendarze kluczowych osób – ale nie było z kim i o czym rozmawiać.

Ubywa żelaznych elektoratów. Nadchodzi nowe pokolenie

Decyzje budujące fundamenty dobrego państwa są niszowe, póki nie przychodzi ich moment. Politycy robią sondaże opinii publicznej i mówią to, co lubi wyborca. Ale nie pamiętają, że wyborcy to nieskończona różnorodność. A wiarygodność to sprawa, której nie załatwi się gadaniem. Nową narracją można nie złowić nowego wyborcy, a starego stracić. Politycy myślą, że starzy wyborcy i tak będą się ich trzymać. Ale demografia jest nieubłagalna. Ubywa żelaznych elektoratów. Nadchodzi nowe pokolenie.

Czytaj więcej Rzecz o prawie Maciej Zaborowski: Wszyscy jesteśmy prawnikami Dzięki social mediom i przeniesieniu prawdziwych starć polityków do świata internetu była to kamp...

Czego ono chce? Czy chciałoby dobrego państwa, czy kompletnie państwu nie wierzy? Badania Fundacji Ważne Sprawy pokazują, że brakuje mu zaufania do instytucji publicznych. Wielu młodych zakłada, że nie może liczyć na państwo, a w kryzysowych sytuacjach i tak będą musieli sobie radzić sami. Czy z tego wniosek, że można nie budować zdrowych fundamentów państwa?