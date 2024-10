Czym jest bon senioralny?

W rządowym opisie czytamy, że „poprzez bon senioralny rozumie się prawo do skorzystania ze wsparcia w ramach usług o charakterze opiekuńczym w określonej liczbie godzin i zakresie podstawowych czynności dnia codziennego (…). Wartość bonu odpowiadać będzie liczbie godzin przemnożoną przez stawkę za jedną godzinę usług”. Oznacza to, że środki przyznane w ramach bonu nie będą wypłacane do ręki. Wartość bonu przyznanego uprawnionym będzie oznaczała równowartość usług opiekuńczych, do których będzie miał prawo senior.

Czytaj więcej Zdrowie Zmiany w sanatoriach od 2025 roku. Więcej miejsc dla osób z niepełnosprawnością Do końca roku sanatoria mają czas na dostosowanie się do nowych wymagań. Od 1 stycznia 2025 roku co najmniej 2 proc. pokoi będzie musiało być dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach.

Kto będzie uprawniony do usług świadczonych w ramach bonu senioralnego?

Osobą uprawnioną do korzystania z usług świadczonych w ramach bonu senioralnego będzie osoba, która ukończyła 75. rok życia. Podstawą do przyznania bonu będzie fakt, że potrzebuje ona wsparcia w zakresie zaspokajania jej podstawowych potrzeb życiowych (potrzeb dnia codziennego). Drugi warunek dotyczy bliskich osoby starszej (w opisie projektu z marca br. jest mowa o rodzinie). Bon będzie przyznawany wtedy, kiedy rodzina seniora nie będzie mogła wspierać go w zaspokajaniu podstawowych potrzeb.

Kto będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie bonu?

Z tego, co dziś wiemy o planach rządu, wynika, że osobami uprawnionymi do pozyskania bonu senioralnego (usług na rzecz osoby starszej świadczonych w ramach bonu) nie będą sami seniorzy, tylko ich rodzina. W opisie rządowego projektu czytamy, że będzie to zstępny, czyli „osoba, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny”. Najczęściej chodzi tu o dzieci lub wnuki.

Wniosek o przyznanie bonu senioralnego będzie składany przez zstępnego osoby w wieku 75 lat lub więcej do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Częścią wniosku będzie kwestionariusz pozwalający na ocenę poziomu niezaspokojonych potrzeb, która będzie podstawą dla gminy do określenia rodzaju i intensywności wsparcia. Ze wstępnych zapowiedzi wynika, że do wniosku trzeba będzie dołączyć zgodę seniora, na rzecz którego mają być świadczone usługi przyznane w ramach bonu.