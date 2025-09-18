Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe rozwiązania dla seniorów proponuje projekt nowelizacji ustawy?

Jakie warunki muszą spełniać seniorzy, aby skorzystać z umowy najmu senioralnego?

Jakie wyzwania stoją przed samorządami w kontekście dostępności mieszkań dla seniorów?

Jakie wątpliwości budzi nowa definicja osoby starszej w projekcie?

Jakie mogą być potencjalne trudności związane z różnicami w czynszu przy wynajmie mieszkań przez seniorów?

Zmiany wynikają z projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, który niedawno trafił do konsultacji.

Projektowane regulacje zakładają wprowadzenie umowy tzw. najmu senioralnego jako nowego rozwiązania skierowanego do osób starszych, zamieszkujących w przestrzeni, która ogranicza ich samodzielność. Problem ten jest poważny, a jego skala jeszcze wzrośnie. Obecnie w Polsce blisko 9,9 mln osób stanowią właśnie seniorzy (w wieku 60 lat i więcej), czyli 26,3 proc. ludności Polski. Według prognozy GUS ich udział ma się w roku 2050 zwiększyć do 40 proc. Dlatego rząd przygotował rozwiązania dla „więźniów czwartego piętra”, bo seniorzy mieszkający w blokach bez wind i mający ograniczenia ruchowe, nie mogą samodzielnie funkcjonować.

Na czym ma polegać umowa najmu senioralnego?

Wspomniana umowa najmu senioralnego byłaby zawierana z gminą i dawałaby możliwość przeniesienia się osobom starszym do lokalu bez barier architektonicznych.

Seniorzy, którzy zdecydują się na skorzystanie z tego rozwiązania, oddadzą tymczasowo swoje mieszkania do użytkowania gminie, a w zamian otrzymają takie, które będzie dostosowane do ich potrzeb. Co samorządy dostaną w zamian? Będą mogły podnajmować wynajęte od osoby starszej mieszkanie stanowiące jej własność. Jeśli senior zrezygnuje z wynajmu od gminy, mieszkanie stanowiące jego własność zostanie mu zwrócone.