Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Najem senioralny budzi wątpliwości. Może zabraknąć odpowiednich mieszkań

Seniorzy zamieszkujący lokale położone na wyższych kondygnacjach w budynkach bez wind, będą mogli wystąpić do gminy o najem mieszkania dostosowanego do ich potrzeb. Eksperci mają jednak obawy związane z nowymi rozwiązaniami.

Publikacja: 18.09.2025 05:47

Najem senioralny budzi wątpliwości. Może zabraknąć odpowiednich mieszkań

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe rozwiązania dla seniorów proponuje projekt nowelizacji ustawy?
  • Jakie warunki muszą spełniać seniorzy, aby skorzystać z umowy najmu senioralnego?
  • Jakie wyzwania stoją przed samorządami w kontekście dostępności mieszkań dla seniorów?
  • Jakie wątpliwości budzi nowa definicja osoby starszej w projekcie?
  • Jakie mogą być potencjalne trudności związane z różnicami w czynszu przy wynajmie mieszkań przez seniorów?

Zmiany wynikają z projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, który niedawno trafił do konsultacji.

Projektowane regulacje zakładają wprowadzenie umowy tzw. najmu senioralnego jako nowego rozwiązania skierowanego do osób starszych, zamieszkujących w przestrzeni, która ogranicza ich samodzielność. Problem ten jest poważny, a jego skala jeszcze wzrośnie. Obecnie w Polsce blisko 9,9 mln osób stanowią właśnie seniorzy (w wieku 60 lat i więcej), czyli 26,3 proc. ludności Polski. Według prognozy GUS ich udział ma się w roku 2050 zwiększyć do 40 proc. Dlatego rząd przygotował rozwiązania dla „więźniów czwartego piętra”, bo seniorzy mieszkający w blokach bez wind i mający ograniczenia ruchowe, nie mogą samodzielnie funkcjonować. 

Na czym ma polegać umowa najmu senioralnego? 

Wspomniana umowa najmu senioralnego byłaby zawierana z gminą i dawałaby możliwość przeniesienia się osobom starszym do lokalu bez barier architektonicznych.

Seniorzy, którzy zdecydują się na skorzystanie z tego rozwiązania, oddadzą tymczasowo swoje mieszkania do użytkowania gminie, a w zamian otrzymają takie, które będzie dostosowane do ich potrzeb. Co samorządy dostaną w zamian? Będą mogły podnajmować wynajęte od osoby starszej mieszkanie stanowiące jej własność. Jeśli senior zrezygnuje z wynajmu od gminy, mieszkanie stanowiące jego własność zostanie mu zwrócone. 

Reklama
Reklama

Zainteresowani seniorzy będą jednak musieli spełnić kilka warunków. O umowę najmu senioralnego będą mogły się starać osoby starsze (60+) zamieszkujące we własnych mieszkaniach umiejscowionych w budynkach bez windy, na co najmniej czwartej kondygnacji naziemnej (czyli co najmniej na 3. piętrze).

Osoby starsze nie będą natomiast musiały spełniać kryterium dochodowego.

Czytaj więcej

Rząd chce rozwiązać problem „więźniów czwartego piętra”. Jest projekt ustawy
Nieruchomości
Rząd chce rozwiązać problem „więźniów czwartego piętra”. Jest projekt ustawy

Mieszkania dla seniora. Wyzwania przed gminami?

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich docenia rządową inicjatywę w tym zakresie. – Społeczeństwo się starzeje, więc już teraz powinniśmy myśleć o rozwiązaniach skierowanych do seniorów. Dobrze, że rządzący przedstawiają propozycje zmian – uważa.

Jak wskazuje, wyzwaniem dla samorządów mogą okazać się natomiast kwestie infrastrukturalne. – Chodzi o dostępność mieszkań na parterze lub z dostępem do windy. Ważne dla osób starszych jest też to, aby miały w pobliżu tych lokali sklepy i przychodnie. Spełnienie tych wszystkich warunków może być dla samorządów najtrudniejsze – mówi.

Z kolei Michał Modro, ekspert BCC ds. opieki społecznej, polityki senioralnej i rynku pracy, również uważa, że chęć pomocy seniorom należy ocenić pozytywnie. – Uważam, że problemem nie będą kwestie związane z własnością mieszkań. Z tego, co wiem, większość seniorów posiada własny lokal lub dysponuje spółdzielczym prawem do niego – ocenia. 

Reklama
Reklama
590 tys.

minimalna liczba potencjalnych beneficjentów najmu senioralnego

Gminom zabraknie odpowiednich mieszkań? Problematyczne mogą być też różnice w czynszach 

Zdaniem eksperta, w projekcie kilka kwestii budzi jednak obawy.

– Chodzi o możliwości gminy. Dobrze wiemy, że jej zasoby mieszkaniowe są ograniczone. Przykładem jest chociażby Łódź, gdzie buduje się tunel średnicowy i w wyniku tych działań zapadły się niektóre kamienice, a miasto miało problem z przekazywaniem mieszkań dla poszkodowanych. Te osoby częściowo mieszkają w hotelach. A w wypadku najmu senioralnego dochodzi jeszcze wymóg parteru albo windy, co wcale nie będzie takie proste do spełnienia – dodaje Michał Modro. 

Zwraca też uwagę, że wyzwaniem może okazać się też przyjęta definicja osoby starszej. – W myśl projektu chodzi o ludzi, którzy osiągnęli 60. rok życia. W efekcie z rozwiązania będą mogli skorzystać mężczyźni cały czas aktywni zawodowo i kobiety emerytki. Mam wątpliwości, czy takie grono beneficjentów jest faktycznie najtrafniejsze – dodaje.

2477

liczba gmin, które będą zaangażowane w realizację najmu senioralnego

Kłopotliwa może okazać się też kwestia płatności za mieszkanie, bo przecież senior odda swój lokal gminie, która będzie go wynajmować. – Tymczasem przychód z tego tytułu może być dużo wyższy aniżeli czynsz, jaki musi płacić senior za udostępnione mieszkanie. Co w takim razie z tą różnicą? – pyta ekspert BCC. Jego zdaniem ta kwestia wymaga doprecyzowania.

Reklama
Reklama

– Druga niewiadoma dotyczy tego, czy gmina będzie wynajmować otrzymane mieszkanie na rynku komercyjnym, czy też trafi ono do jej mieszkaniowego zasobu. Jeżeli dopuszczalna będzie pierwsza opcja, to samorządy „stracą” na rzecz seniorów potężną pulę mieszkań, z których mogliby skorzystać inni potrzebujący – dodaje.

Etap legislacyjny: projekt skierowany do konsultacji 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Samorządy Samorząd Gminny Nieruchomości Najem, Dzierżawa senior

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe rozwiązania dla seniorów proponuje projekt nowelizacji ustawy?
  • Jakie warunki muszą spełniać seniorzy, aby skorzystać z umowy najmu senioralnego?
  • Jakie wyzwania stoją przed samorządami w kontekście dostępności mieszkań dla seniorów?
  • Jakie wątpliwości budzi nowa definicja osoby starszej w projekcie?
  • Jakie mogą być potencjalne trudności związane z różnicami w czynszu przy wynajmie mieszkań przez seniorów?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

Zmiany wynikają z projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, który niedawno trafił do konsultacji.

Projektowane regulacje zakładają wprowadzenie umowy tzw. najmu senioralnego jako nowego rozwiązania skierowanego do osób starszych, zamieszkujących w przestrzeni, która ogranicza ich samodzielność. Problem ten jest poważny, a jego skala jeszcze wzrośnie. Obecnie w Polsce blisko 9,9 mln osób stanowią właśnie seniorzy (w wieku 60 lat i więcej), czyli 26,3 proc. ludności Polski. Według prognozy GUS ich udział ma się w roku 2050 zwiększyć do 40 proc. Dlatego rząd przygotował rozwiązania dla „więźniów czwartego piętra”, bo seniorzy mieszkający w blokach bez wind i mający ograniczenia ruchowe, nie mogą samodzielnie funkcjonować. 

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Szef opublikował zdjęcie „chorej” pracownicy na weselu. Ekspert: „Nie zastanowił się”
Praca, Emerytury i renty
Szef opublikował zdjęcie „chorej” pracownicy na weselu. Ekspert: „Nie zastanowił się”
Ustalenie wartości udziału osobistych starań konkubenta w powstaniu majątku wspólnego bywa często tr
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla konkubentów. Muszą się rozliczyć jak po rozwodzie
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
Podatki
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
Były prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego sędzia Piotr Prusinowski
Sądy i trybunały
Piotr Prusinowski: W Sądzie Najwyższym pozostaje tylko zgasić światło
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Minister Waldemar Żurek nie posłuchał kolegiów. Są kolejne dymisje w sądach
Reklama
Reklama
e-Wydanie