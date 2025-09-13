Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Jest odpowiedzią na wyzwania dotyczące lokalnej polityki mieszkaniowej na rzecz osób starszych, tj. w wieku 60 lat i więcej. Jak twierdzi rząd, obecnie w Polsce żyje ich blisko 9,9 mln, co stanowi 26,3 proc. ludności Polski. Według prognozy GUS udział takich osób w ogóle ludności Polski w roku 2050 stanowić ma około 40 proc.

Coraz więcej z tych seniorów staje się tzw. więźniami czwartego piętra – nie są w stanie wyjść z domu ze względu na problemy zdrowotne i brak wind w bloku czy kamienicy. Przy czym nie dotyczy to wyłącznie mieszkańców najwyższych kondygnacji, kłopot z opuszczeniem lokalu mogą mieć nawet osoby zajmujące mieszkania na tzw. wysokim parterze. Tacy seniorzy są bardziej narażeni na problemy zdrowotne wynikające z braku ruchu oraz izolacji społecznej.

Dla nich wszystkich rząd przygotował rozwiązanie: umowę najmu senioralnego lokalu. Byłaby ona zawierana z gminą, a jej efektem byłaby możliwość przeniesienia się do przestrzeni bez barier architektonicznych.

Na czym ma polegać najem senioralny?

O umowę najmu senioralnego będą mogły się starać osoby starsze zamieszkujące we własnych mieszkaniach umiejscowionych w budynkach bez windy na co najmniej czwartej kondygnacji naziemnej (czyli co najmniej na 3. piętrze).