Aktualizacja: 13.09.2025 16:19 Publikacja: 13.09.2025 15:15
Foto: PAP/Jacek Bednarczyk
Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Jest odpowiedzią na wyzwania dotyczące lokalnej polityki mieszkaniowej na rzecz osób starszych, tj. w wieku 60 lat i więcej. Jak twierdzi rząd, obecnie w Polsce żyje ich blisko 9,9 mln, co stanowi 26,3 proc. ludności Polski. Według prognozy GUS udział takich osób w ogóle ludności Polski w roku 2050 stanowić ma około 40 proc.
Coraz więcej z tych seniorów staje się tzw. więźniami czwartego piętra – nie są w stanie wyjść z domu ze względu na problemy zdrowotne i brak wind w bloku czy kamienicy. Przy czym nie dotyczy to wyłącznie mieszkańców najwyższych kondygnacji, kłopot z opuszczeniem lokalu mogą mieć nawet osoby zajmujące mieszkania na tzw. wysokim parterze. Tacy seniorzy są bardziej narażeni na problemy zdrowotne wynikające z braku ruchu oraz izolacji społecznej.
Dla nich wszystkich rząd przygotował rozwiązanie: umowę najmu senioralnego lokalu. Byłaby ona zawierana z gminą, a jej efektem byłaby możliwość przeniesienia się do przestrzeni bez barier architektonicznych.
Czytaj więcej
Samorządy nie mogą modyfikowć reguł przyznawania środków z PFRON. Zasady ich wypłaty określają us...
O umowę najmu senioralnego będą mogły się starać osoby starsze zamieszkujące we własnych mieszkaniach umiejscowionych w budynkach bez windy na co najmniej czwartej kondygnacji naziemnej (czyli co najmniej na 3. piętrze).
Zgodnie z projektem senior będzie samodzielnie decydował, czy złożyć wniosek do gminy o najem mieszkania dostosowanego ich potrzeb. Jeśli się na to zdecyduje, otrzyma propozycję najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy i dostępnego dla osób starszych. Umowa najmu będzie zawierana wyłącznie z gminą. Jej podpisanie nie odbierze najemcy prawa własności do dotychczasowego mieszkania.
Osoby starsze nie będą musiały spełniać kryterium dochodowego obowiązującego w danej gminie przy „standardowej” umowie najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy – wynajęcie seniorom takich mieszkań nie wynika wszakże z ich trudnej sytuacji materialnej, a z ograniczeń w codziennym życiu spowodowanych utrudnionym dostępem do mieszkań.
Co gmina dostanie w zamian? Będzie mogła podnajmować wynajęte od osoby starszej mieszkanie stanowiące jej własność. Jeśli senior zrezygnuje z wynajmu mieszkania w lokalu gminy, mieszkanie stanowiące jego własność zostanie mu zwrócone. W przypadku śmierci osoby starszej jej mieszkanie pozostaje w masie spadkowej, tj. prawo do niego zyskają spadkobiercy.
Ustawa ma wejść w życie już 1 stycznia 2026 r. Rząd przewiduje, że z najmu senioralnego będzie mogło skorzystać co najmniej 600 tys. osób.
Czytaj więcej
W każdym nowym bloku będą także mieszkania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sprawdz...
Zamiana mieszkania na bardziej funkcjonalne wpłynie na poprawę sytuacji socjalnej i zdrowotnej osób starszych: mniejsze ryzyko upadków, wygodniejszy dostęp do infrastruktury gminnej oraz możliwość zwiększenia aktywności fizycznej i społecznej, co przełoży się na ich lepszy dobrostan psychofizyczny.
Według projektodawców, rozwiązanie zmniejsza także zapotrzebowanie na usługi opieki długoterminowej (szczególnie opieki instytucjonalnej w domach pomocy społecznej) poprzez umożliwienie samodzielnego i niezależnego życia osobom starszym. Tym samym umowa najmu senioralnego wpisuje się w ideę godnego starzenia się i wspierania osób starszych w ich naturalnym środowisku. Pozwoli to także obniżyć koszty gminy związane z zapewnieniem opieki niesamodzielnej osobie starszej.
Ile budżet państwa lub samorządów będzie musiał dołożyć do najmu senioralnego? Zdaniem rządu - nic.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Jest odpowiedzią na wyzwania dotyczące lokalnej polityki mieszkaniowej na rzecz osób starszych, tj. w wieku 60 lat i więcej. Jak twierdzi rząd, obecnie w Polsce żyje ich blisko 9,9 mln, co stanowi 26,3 proc. ludności Polski. Według prognozy GUS udział takich osób w ogóle ludności Polski w roku 2050 stanowić ma około 40 proc.
Dyrektywa ws. nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich może znaleźć zastosowanie do klauzuli zmiennego opro...
Nie sposób uznać, by po rozpadzie konkubinatu, związek został nierozliczony, bo jeden z partnerów zakładał, że m...
Jeśli inspektor pracy uzna, że przedsiębiorca jest pracownikiem, trzeba będzie skorygować wszystkie podatkowe i...
Kandydaci na doradców podatkowych będą musieli wykazać się bardziej praktyczną wiedzą, niż dotychczas. Gdy zdadz...
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wydał zarządzenie, zgodnie z którym obsługę administracyjną rzecznika dy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas