Bon senioralny to przełomowa zmiana w podejściu do systemu opieki nad osobami starszymi. Projekt w tej sprawie, przygotowany przez zespół nowej minister do spraw polityki senioralnej, ma być przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale tego roku. Bon senioralny ma być przyznawany od 2025 r. Co już o nim wiadomo?

Reklama

Bon senioralny na pomoc m.in. w gotowaniu i sprzątaniu

Jak czytamy w opisie projektu, jest on odpowiedzią na wyzwania związane z godzeniem obowiązków wynikających z pracy i zapewnieniem wsparcia odpowiadającego potrzebom osób w wieku 75 lat lub więcej przez osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec seniora. W praktyce chodzi o zstępnych — dziecko lub wnuka osoby wymagającej opieki.

„Konieczność opieki nad bliskimi seniorami niejednokrotnie wiąże się z ograniczeniem aktywności zawodowej (w tym w szczególności kobiet) lub ponoszeniem znaczących kosztów zapewnienia tej opieki na rynku prywatnym. Ponadto, niska podaż osób chcących świadczyć usługi w zakresie opieki nad osobami starszymi, powoduje że dostęp do tego typu usług jest znacząco ograniczony.” - zauważa projektodawca.

Bon ma też zagospodarować przestrzeń pomiędzy pomocą społeczną a systemem ochrony zdrowia, w tym opieką długoterminową. Jednak usługi świadczone w ramach bonu będą miały charakter niemedyczny, a ich celem będzie wsparcie osób starszych w czynnościach życia codziennego takich jak mycie, pomoc w ubieraniu, zakupy, gotowanie, jedzenie sprzątanie, załatwianie spraw urzędowych, spacery itp.