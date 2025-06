Projektowane przepisy wprowadzą na stałe nowy znak F-24 „zły kierunek”, który ma zapobiegać pomyłkowej jeździe pod prąd (szczególnie podczas wjazdów na autostrady i drogi szybkiego ruchu; do tej pory znak był testowany w niektórych punkach).

Znak F-24 „zły kierunek” Foto: mat. pras./legislacja.gov

Wprowadzone zostaną także bardziej czytelne tablice informujące o kierunkach (ujednolicenie kolorystyki tła przy numerach dróg poszczególnych kategorii). Na tablicach informacyjnych znaku E-14 będzie można umieszczać informacje o odległości do najbliższego węzła o określonym numerze. Z kolei nowy znak E-20a będzie określał numer zjazdu na autostradzie i drodze ekspresowej.

– Nowe wzory znaków są wynikiem projektu badawczego realizowanego przez GDDKiA. Jak wynika z przeprowadzonych badań, bardziej czytelne i zrozumiałe oznakowanie kierunkowe powoduje zmniejszenie czasu podejmowania decyzji na odcinkach wyboru kierunku jazdy, co przyczynia się do płynnego i spokojnego procesu zmiany pasów ruchu, a także do minimalizacji incydentów bezpieczeństwa. Ponadto na dłuższych odcinkach dróg oznacza to zwiększenie komfortu podróżowania, co ma z kolei wpływ na zmniejszenie poziomu zmęczenia kierowcy oraz utrzymywanie wysokiego poziomu jakości podejmowanych decyzji w trakcie pokonywania dłuższych tras – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.