Lufthansa miała wrócić do Tel Awiwu 23 czerwca i na razie ta data pozostaje aktualna. Niemcy odwołali wszystkie swoje połączenia z Teheranem i Ammanem.

Dotychczas przestrzeń powietrzna nad Irakiem i w pobliżu granicy tego kraju z Iranem była jednym z najbardziej ruchliwych korytarzy lotniczych wykorzystywanych przez przewoźników europejskich i arabskich.

„Cały ruch jest teraz przekierowywany nad południowy Egipt i Arabię Saudyjską, bądź na korytarz północny, czyli nad Turcję, Azerbejdżan i Turkmenistan”— czytamy na stronie OPSGROUP, organizacji zajmującej się oceną ryzyka w lotnictwie cywilnym

Emirates, Air India i Lufthansa informują o rejsach przekierowanych na inne lotniska. Emirates zamiast do Manchesteru, doleciały tylko do Stambułu, a Air India lecący z Nowego Jorku do Delhi wylądował w Szardży. Z kolei niskokosztowy dubajski flydubai odwołał wszystkie loty do Izraela, Bejrutu, Damaszku oraz Iranu, gdzie latał na trzy lotniska.

Jeszcze bardziej ostrożna jest Air Arabia z Szardży, która odwołała połączenia nie tylko do Iranu, Iraku, Jordanii, Libanu, ale także do Rosji, Armenii, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Gruzji oraz Kazachstanu. Wszystkie linie zapewniają, że robią co tylko jest możliwe, by zakłócenia rozkładu były jak najmniejsze, ale sytuacja jest naprawdę poważna.