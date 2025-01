Linie lotnicze wracają do Izraela. Zawieszenie broni zaczyna działać

Dlatego grupa prywatnych przedsiębiorców postanowiła założyć nową linię obsługującą trasę Tel Awiw-Nowy Jork. Będzie ona konkurentem dla narodowego przewoźnika El Al, który wywindował ceny.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Izraelski rząd rozpoczyna zatwierdzanie porozumienia z Hamasem Izraelski gabinet bezpieczeństwa spotka się w piątek, by zatwierdzić porozumienie o zawieszeniu broni z Hamasem, które zakończy trwającą od ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku operację odwetową w Strefie Gazy.

Przed wydarzeniami z października 2023 do Izraela latało 80 przewoźników. Do dzisiaj wróciła tylko jedna trzecia z nich. Wcześniej przewoźnicy, ze względu na bezpieczeństwo operacji, zawieszali i przywracali operacje nawet po kilka razy w miesiącu, co było niezwykle kosztowne. Impulsem do powrotu było ogłoszenie zawieszenia broni oraz decyzja Knessetu z początku grudnia 2024 r., który wprowadził poprawkę do zasad ochrony pasażerów w przypadku odwołanych lotów. Teraz nakaz wypłaty odszkodowań nie jest tak rygorystyczny.

Latania do Izraela zrobiło się niepewne i drogie

Ale British Airways i Ryanair, mimo wszystko, odłożyły powrót na lotnisko Ben Guriona. Irlandczycy właśnie zapowiedzieli, że wrócą tam dopiero w sezonie letnim (czyli od początku kwietnia).