Wszystkie loty zachodnich i azjatyckich przewoźników do Pakistanu zostały odwołane. Doszło także do zakłóceń lotów wewnętrznych, tak w Indiach, jak i w Pakistanie.

Dłuższe loty do Delhi, Bombaj bez zmian

Dreamlinery LOT-u lecące do Delhi wybierają teraz trasę przez Bliski Wschód, co wydłuża podróż mniej więcej o godzinę. Omijają także przestrzeń powietrzną Izraela. Do Tel Awiwu LOT nie będzie latał przynajmniej do najbliższej niedzieli, 11 maja.

– Już w trakcie weekendu majowego unikaliśmy przelotów nad całym terytorium Pakistanu z uwagi na wzmożone napięcia w regionie. I zawsze jesteśmy gotowi na szybkie dostosowanie tras, jeśli zajdzie taka potrzeba. Sytuacja operacyjna w tym obszarze jest przez nas stale monitorowana, zarówno pod kątem ruchu lotniczego, jak i publikowanych NOTAM-ów dotyczących ewentualnych ograniczeń – mówi „Rzeczpospolitej” Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u. NOTAM to informacja dla pilotów dotycząca m.in. dostępnych tras przelotów.

Polski przewoźnik lata do Delhi pięć razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu do Bombaju. Czas podróży do tego miasta nie wydłużył się, ponieważ trasa przelotu od początku omijała Pakistan. Podobnie jest w przypadku rejsów do Tokio z Warszawy i Seulu z Warszawy i Wrocławia.

Konflikt Indii i Pakistanu trwa od lat. Teraz doszło do eskalacji

Napięcie między Indiami a Pakistanem narastało od 22 kwietnia, kiedy to w ataku terrorystycznym w rejonie miasta Pahalgam zginęło 28 turystów indyjskich. W tle był tlący się od dziesięcioleci konflikt między krajami.