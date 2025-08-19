Aktualizacja: 19.08.2025 22:24 Publikacja: 19.08.2025 17:01
Od końca maja do 10 sierpnia strażnicy miejscy w Krakowie interweniowali 438 razy w związku z łamaniem przepisów
Foto: Adobe Stock
O wyroku, jaki zapadł w ubiegłą środę 13 sierpnia, poinformował w mediach społecznościowych ruch miejski Akcja Ratunkowa dla Krakowa. "Mały sukces hałasowego lobby: fatalne wieści z WSA – przywracająca namiastkę normalności uchwała antyhałasowa, przegłosowana w ponadpartyjnym konsensusie – uchylona przez sąd pierwszej instancji" – czytamy we wpisie.
Aktywiści liczą, że "prezydent Aleksander Miszalski i Rada Miasta Krakowa będą bić się o to narzędzie w NSA". Zwracają przy tym uwagę, że identyczne uchwały działają w największych polskich miastach. "Niestety pewnej kongregacji bardzo zależy na tym, żeby zatruwanie innym życia hałasem (i zarabianie na tym) pozostawało bezkarne" – dodaje Akcja Ratunkowa dla Krakowa.
Przypomnijmy, iż wprowadzenie nowych zasad ciszy nocnej zaproponowała Komisja Zrównoważonej Gospodarki Nocy, którą kieruje Jacek Jordan, nocny burmistrz Krakowa. Była to odpowiedź na wieloletnie skargi mieszkańców Starego Miasta, którzy narzekali m.in. na hałas generowany przez urządzenia myjące oraz wentylatory, umieszczone na ścianach zewnętrznych budynków, w których mieszczą się lokale (np. gastronomiczne). Poza tym ogromnym problemem jest także głośna muzyka.
– Techno w czwartek, piątek, sobotę, niedzielę. Docierają do nas takie dźwięki, mocne bity, co uniemożliwia dobry wypoczynek i regenerację – mówiła w rozmowie z TVP3 Kraków mieszkanka Starego Miasta.
Uchwałę przyjęto 26 lutego, a weszła w życie pod koniec maja. Wprowadziła ona ograniczenie czasu funkcjonowania instalacji oraz korzystania z urządzeń, które emitują hałas, w godzinach od 22:00 wieczorem do 6:00 rano. Chodzi m.in. o restauracje, puby i kluby. Ograniczenia te nie dotyczą urządzeń i instalacji, które zlokalizowane są w lokalach tak zabezpieczonych, żeby hałas nie wydostawał się na zewnątrz.
Zakaz nie obejmuje także okazjonalnych uroczystości publicznych lub imprez kulturalnych, naukowych, rozrywkowych czy sportowych (np. koncertów, festiwali) oraz zgromadzeń odbywających się za pozwoleniem, zgłoszeniem lub uzgodnieniem (np. marsze, manifestacje), a także uroczystości związanych z kultem religijnym. Ponadto zwolnione z obowiązku zachowania ciszy nocnej są placówki medyczne.
Krakowski magistrat podał, że od końca maja do 10 sierpnia strażnicy miejscy interweniowali 438 razy w związku z łamaniem przepisów. Zakończyło się to wystawieniem 192 mandatów, 151 pouczeń i wszczęciem 95 postępowań sądowych.
