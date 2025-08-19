Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Krakowska uchwała antyhałasowa uchylona przez sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa z lutego, która nakazywała lokalnym przedsiębiorcom ograniczenie hałasu w godzinach nocnych.

Publikacja: 19.08.2025 17:01

Od końca maja do 10 sierpnia strażnicy miejscy w Krakowie interweniowali 438 razy w związku z łamani

Od końca maja do 10 sierpnia strażnicy miejscy w Krakowie interweniowali 438 razy w związku z łamaniem przepisów

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

O wyroku, jaki zapadł w ubiegłą środę 13 sierpnia, poinformował w mediach społecznościowych ruch miejski Akcja Ratunkowa dla Krakowa. "Mały sukces hałasowego lobby: fatalne wieści z WSA – przywracająca namiastkę normalności uchwała antyhałasowa, przegłosowana w ponadpartyjnym konsensusie – uchylona przez sąd pierwszej instancji" – czytamy we wpisie. 

Aktywiści liczą, że "prezydent Aleksander Miszalski i Rada Miasta Krakowa będą bić się o to narzędzie w NSA". Zwracają przy tym uwagę, że identyczne uchwały działają w największych polskich miastach. "Niestety pewnej kongregacji bardzo zależy na tym, żeby zatruwanie innym życia hałasem (i zarabianie na tym) pozostawało bezkarne" – dodaje Akcja Ratunkowa dla Krakowa. 

Mieszkańcy: techno w czwartek, piątek, sobotę, niedzielę

Przypomnijmy, iż wprowadzenie nowych zasad ciszy nocnej zaproponowała Komisja Zrównoważonej Gospodarki Nocy, którą kieruje Jacek Jordan, nocny burmistrz Krakowa. Była to odpowiedź na wieloletnie skargi mieszkańców Starego Miasta, którzy narzekali m.in. na hałas generowany przez urządzenia myjące oraz wentylatory, umieszczone na ścianach zewnętrznych budynków, w których mieszczą się lokale (np. gastronomiczne). Poza tym ogromnym problemem jest także głośna muzyka. 

– Techno w czwartek, piątek, sobotę, niedzielę. Docierają do nas takie dźwięki, mocne bity, co uniemożliwia dobry wypoczynek i regenerację – mówiła w rozmowie z TVP3 Kraków mieszkanka Starego Miasta.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Kraków walczy z nocnym hałasem. Uchwała antyhałasowa rady miasta weszła w życie
Samorząd
Kraków walczy z nocnym hałasem. Uchwała antyhałasowa rady miasta weszła w życie

Uchwała antyhałasowa Rady Miasta Krakowa – co zakłada?

Uchwałę przyjęto 26 lutego, a weszła w życie pod koniec maja. Wprowadziła ona ograniczenie czasu funkcjonowania instalacji oraz korzystania z urządzeń, które emitują hałas, w godzinach od 22:00 wieczorem do 6:00 rano. Chodzi m.in. o restauracje, puby i kluby. Ograniczenia te nie dotyczą urządzeń i instalacji, które zlokalizowane są w lokalach tak zabezpieczonych, żeby hałas nie wydostawał się na zewnątrz.

Zakaz nie obejmuje także okazjonalnych uroczystości publicznych lub imprez kulturalnych, naukowych, rozrywkowych czy sportowych (np. koncertów, festiwali) oraz zgromadzeń odbywających się za pozwoleniem, zgłoszeniem lub uzgodnieniem (np. marsze, manifestacje), a także uroczystości związanych z kultem religijnym. Ponadto zwolnione z obowiązku zachowania ciszy nocnej są placówki medyczne.

Krakowski magistrat podał, że od końca maja do 10 sierpnia strażnicy miejscy interweniowali 438 razy w związku z łamaniem przepisów. Zakończyło się to wystawieniem 192 mandatów, 151 pouczeń i wszczęciem 95 postępowań sądowych.

Czytaj więcej

Nowe przepisy mają przeciwdziałać zjawisku ograniczania funkcjonowania, a nawet zamykania, boisk spo
Prawo w Polsce
Koniec z zamykaniem „Orlików" przez skargi na hałas. Rząd zmienia prawo

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska małopolskie Kraków Sądy i Trybunały Sądy Administracyjne WSA

O wyroku, jaki zapadł w ubiegłą środę 13 sierpnia, poinformował w mediach społecznościowych ruch miejski Akcja Ratunkowa dla Krakowa. "Mały sukces hałasowego lobby: fatalne wieści z WSA – przywracająca namiastkę normalności uchwała antyhałasowa, przegłosowana w ponadpartyjnym konsensusie – uchylona przez sąd pierwszej instancji" – czytamy we wpisie. 

Aktywiści liczą, że "prezydent Aleksander Miszalski i Rada Miasta Krakowa będą bić się o to narzędzie w NSA". Zwracają przy tym uwagę, że identyczne uchwały działają w największych polskich miastach. "Niestety pewnej kongregacji bardzo zależy na tym, żeby zatruwanie innym życia hałasem (i zarabianie na tym) pozostawało bezkarne" – dodaje Akcja Ratunkowa dla Krakowa. 

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Plan ministra Żurka na reaktywację KRS. Konstytucjonalista: nielegalne działanie
Sądy i trybunały
Plan ministra Żurka na reaktywację KRS. Konstytucjonalista: nielegalne działanie
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Grodzenie jeziora - czy jest legalne? Prawo gwarantuje każdemu obywatelowi prawo powszechnego korzys
Prawo w Polsce
Czy można zagrodzić jezioro? Wody Polskie wyjaśniają
Manicure hybrydowy
Prawo dla Ciebie
Zamieszanie z hybrydowym manicure. Klienci zestresowani. Eksperci wyjaśniają
Kiedy dokładnie należy otworzyć testament i kto powinien to zrobić?
Spadki i darowizny
Kiedy dokładnie należy otworzyć testament i kto powinien to zrobić?
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Advertisement
Prezydent RP Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Dwa projekty ustaw u prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o płacenie gotówką
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie