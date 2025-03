Hałasowi towarzyszą nieraz fizyczne ślady. Jak wskazuje jeden z mieszkańców krakowskiego Starego Miasta, w nocy usłyszał on trzask tłuczonego szkła, a rano na progu mieszkania znalazł potłuczoną butelkę i odnotował uszkodzenia na drzwiach.

Uchwała Rady Miasta Krakowa: koniec z hałasem od 22:00 do 6:00

Uchwała wprowadza ograniczenie czasu funkcjonowania instalacji oraz korzystania z urządzeń, które emitują hałas, w godzinach od 22:00 wieczorem do 6:00 rano. Chodzi więc m.in. o restauracja, puby i kluby. Ograniczenia te nie dotyczą urządzeń i instalacji, które zlokalizowane są w lokalach tak zabezpieczonych, żeby hałas nie wydostawał się na zewnątrz.

Zakaz nie obejmuje także okazjonalnych uroczystości publicznych lub imprez kulturalnych, naukowych, rozrywkowych czy sportowych (np. koncertów, festiwali) oraz zgromadzeń odbywających się za pozwoleniem, zgłoszeniem lub uzgodnieniem (np. marsze, manifestacje), a także uroczystości związanych z kultem religijnym. Ponadto, zwolnione z obowiązku zachowania ciszy nocnej są placówki medyczne.

Objęte uchwałą lokale i placówki mają dwa miesiące na dostosowanie się do nowych regulacji, licząc od momentu wejścia w życie uchwały, tj. dwa miesiące licząc od dnia 25 marca (uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym, które miało miejsce 10 marca). Tak więc dostosować się do nowego prawa muszą do dnia 25 maja włącznie.