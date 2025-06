Materiał powstał we współpracy z Centralnym Portem Komunikacyjnym

Model, który realizuje CPK, czerpie inspiracje z najlepszych lotnisk na świecie. Jego projektowanie jest inspirowane takimi hubami transportowymi jak Incheon International Airport w Korei Południowej, który jest uznawany za jedno z najnowocześniejszych lotnisk na świecie, wzór w kwestii efektywności operacyjnej oraz jakości obsługi pasażerów.

Podobnie ma być w Polsce. CPK stawia na efektywność zarządzania ruchem pasażerskim, płynność transferów oraz nowoczesne technologie. Projekt uwzględnia nie tylko wymagania nowoczesnych lotnisk, lecz również przewiduje przyszłe rozwiązania technologiczne, co zapewni maksymalną przepustowość i optymalizację przestrzeni.

Dodatkowo CPK stawia na zgodność z międzynarodowymi standardami ekologicznymi, realizując projekt zgodny z wymaganiami certyfikacji BREEAM, co ma gwarantować, że obiekt będzie spełniał najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju.

Optymalna modyfikacja projektu

Projekt lotniska z 2024 roku projekt zakłada maksymalny komfort pasażerów. Wysokość terminala została zmniejszona z 33 do 32,1 metra, a pirsów z 25 do 22,8 metra, co pozytywnie wpłynie na wygodę korzystania z obiektu.

W pierwszym etapie powstaną trzy pirsy, które będą obsługiwały ruch krajowy i międzynarodowy na różnych dystansach. Czwarty zostanie dodany przy pierwszej rozbudowie, a docelowo terminal ma dysponować sześcioma pirsami – dobudowywanymi wraz z rosnącym ruchem pasażerskim.

W ramach zmiany projektu ulepszono również konstrukcję dachów. Zamiast łukowych kratownic wspartych na stalowych słupach, w terminalu i budynku dworca kolejowego zastosowano stalowe profile oraz słupy żelbetowe. Natomiast w części dworca autobusowego zdecydowano się na dach płaski. Starannie zaprojektowane detale wykończeniowe wnętrz zapewnią pasażerom większy komfort korzystania z przestrzeni.

Nad CPK pracują najlepsi projektanci

Projekt lotniska CPK opracowuje konsorcjum, na którego czele stoi renomowana brytyjska pracownia architektoniczna Foster + Partners – jeden ze światowych liderów w dziedzinie nowoczesnego projektowania obiektów infrastrukturalnych. Biuro to ma na swoim koncie wiele prestiżowych realizacji na całym świecie, w tym terminale lotniskowe w Hongkongu, Londynie i Pekinie.

Z myślą o funkcjonalności, estetyce oraz nowoczesnych standardach, został opracowany projekt terminala CPK który łączy wygodę pasażerów z efektywnością operacyjną. Uwzględnia najnowsze rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają sprawne przemieszczanie się pasażerów, a także wprowadzają innowacyjne podejście do wykorzystania przestrzeni. To przełoży się na wysoki komfort podróży, wydajność operacji lotniskowych oraz możliwość łatwej rozbudowy w przyszłości. Projekt stanowi fundament rozwoju CPK jako kluczowego węzła transportowego w Europie.

Jest już postępowanie na wykonawcę terminalu pasażerskiego

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła jedno z kluczowych postępowań na prace budowlane – wybór generalnego wykonawcy terminala pasażerskiego nowego lotniska. Wartość inwestycji to ponad5 miliardów złotych, co czyni ją największym przetargiem w historii spółki. Zakończenie budowy terminala do końca 2031 roku. Przypomnijmy, że otwarcie całego lotniska nastąpi w czwartym kwartale 2032.

Warunki przetargu na generalnego wykonawcę terminala zostały tak skonstruowane, by maksymalnie zwiększyć szanse firm, które mają doświadczenie w budowie międzynarodowych portów lotniczych, w szczególności tych, które mają doświadczenie z polskiego rynku budowlanego. Terminal CPK ma znacznie przewyższać rozmiarami obecny terminal Lotniska Chopina. W dniu otwarcia będzie oferował 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z możliwością zwiększenia ich liczby do 170. Początkowo lotnisko przystosowane będzie do obsługi 34 mln pasażerów rocznie, z możliwością rozszerzenia potencjału obsługi pasażerów do 44 mln.

Trzy firmy w przetargu na system bagażowy

Sercem terminala będzie System Obsługi Bagażu (BHS – Baggage Handling System) - to od niego zależy sprawność operacji lotniczych. Na lotnisku CPK system będzie odpowiedzialny za szybkie, bezpieczne i sprawne zarządzanie bagażem pasażerów – od momentu nadania go na odprawie, przez transport do odpowiedniego samolotu, aż po odbiór po przylocie. To fundament poczucia komfortu pasażerów.

Właśnie dlatego Spółka CPK ogłosiła przetarg na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie BHS. Do złożenia ofert zaproszone zostały trzy podmioty: Vanderlande Industries, Siemens Logistics oraz BEUMER Group Poland. Wszyscy wykonawcy pochodzą z UE i od 2024 roku biorą udział w dialogu konkurencyjnym ogłoszonym przez CPK. Oferty poznamy jeszcze w czerwcu tego roku.

Innowacyjne rozwiązania transportowe

CPK to nie tylko lotnisko, ale również nowoczesne centrum transportowe integrujące różne rodzaje transportu – lotniczy, kolejowy i autobusowy. Projekt zakłada bezpośrednie połączenie terminala z dworcem kolejowym, co umożliwi pasażerom szybkie i wygodne przesiadki pomiędzy pociągami a lotami. Dodatkowo projektanci CPK skupili się na rozwoju infrastruktury autobusowej, tworząc bezpieczny i wygodny dla pasażerów układ stanowisk autobusowych a sam dworzec w przyszłości może być rozbudowywany w sposób modułowy.

Warto również zaznaczyć, że w ramach rozwoju CPK powstanie Polska pierwsza sieć kolei dużych prędkości (KDP), która połączy Warszawę, CPK i Łódź, a docelowo także inne miasta w Polsce. Połączenie lotnisk z kolejami dużych prędkości zwiększy atrakcyjność CPK jako kluczowego węzła transportowego. CPK ma być projektem, który nie tylko odpowie na rosnące potrzeby transportowe Polski. Zapewni również nowoczesne rozwiązania technologiczne, wysoki komfort pasażerów, a także elastyczność i efektywność operacyjną. Inspiracje najlepszymi lotniskami świata, jak Incheon, oraz współpraca z wiodącymi ekspertami w branży zapewniają, że CPK stanie się jednym z najważniejszych hubów transportowych w Europie. Jednym z tych, które są w stanie w pełni sprostać wymaganiom przyszłości.

