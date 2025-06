Jak informowała Monika Drwal z zespołu prasowego Sądu Najwyższego, do SN wpłynęły dotychczas 434 protesty wyborcze przeciwko wyborowi prezydenta. Na bazie dotychczas złożonych protestów SN zarządził, w trybie tzw. pomocy prawnej dokonywanej przez właściwe sądy rejonowe, oględziny i przeliczenie kart wyborczych wrzucanych do urn w II turze wyborów prezydenckich w 13 obwodowych komisjach wyborczych. Część raportów po dokonanych oględzinach spłynęła już z sądów do Sądu Najwyższego.