Niższa kwota 13. emerytury? Ci seniorzy mogą starać się o zwrot zaliczki

Choć wszyscy emeryci i renciści uprawnieni do otrzymania 13. emerytury otrzymują to dodatkowe świadczenie w takiej samej wysokości brutto, to jednak ze względu na pobieraną składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, ostatecznie otrzymywana kwota się różni. Grupa świadczeniobiorców może liczyć na zwrot zaliczki, jeżeli otrzymują oni emeryturę lub rentę w wysokości nie wyższej niż 2500 zł.

Kto otrzyma zwrot podatku z 13. emerytury?

Zaliczka na podatek dochody od 13. emerytury pobierana jest tym świadczeniobiorcom, których miesięczny przychód przekracza 2500 zł brutto. Zwolnione z opodatkowania są bowiem przychody, które w ciągu roku nie przekraczają 30 000 zł. Im niższa kwota emerytury, tym na wyższy zwrot podatku może liczyć emeryt lub rencista.

Co trzeba zrobić, by otrzymać zwrot podatku z 13. emerytury?

Senior, który chce uzyskać zwrot podatku pobranego z 13. emerytury, musi złożyć roczne zeznanie podatkowe. Aktualnie jest to bardzo proste, zrobić to można bowiem kilkoma kliknięciami dzięki usłudze Twój e-PIT. Wystarczy, że świadczeniobiorca zaloguje się do systemu, zweryfikuje poprawność danych, zmodyfikuje formularz o ewentualne ulgi – i może przesłać go elektronicznie do urzędu. W tym przypadku urząd ma 45 dni na to, by zwrócić pieniądze, ale często zdarza się, że ma to miejsce znacznie wcześniej. Jeżeli podatnik nie wprowadzi zmian w deklaracji do 30 kwietnia, wówczas zostaje ona automatycznie zaakceptowana i przekazana do urzędu.

Zeznanie roczne można złożyć też w tradycyjnej formie z własnoręcznym podpisem – w urzędzie skarbowym.