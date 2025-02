Wysokość 13. emerytury brutto jest taka sama dla wszystkich emerytów i rencistów. Ze świadczenia pobierana jest jednak składka na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy. Ostateczna kwota, która wpłynie na konto świadczeniobiorcy, będzie więc odpowiednio niższa.

Ile wyniesie 13. emerytura po waloryzacji?

Główny Urząd Statystyczny podał wskaźnik realnego wzrostu płac w 2024 roku. Wyniósł on 9,5 proc. To właśnie od tej wartości, a także od wysokości inflacji zależy, o ile wzrosną renty i emerytury od marca 2025 roku. Inflacja średnioroczna dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2024 roku została podana w styczniu, wyniosła 3,6 procent. Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur to średnioroczny wskaźnik inflacji w poprzednim roku zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wynika z tego, że emerytury i renty mogą wzrosnąć w 2025 roku o 5,5 procent. To mniej niż zakładał rząd, w ustawie budżetowej na 2025 rok szacowany wskaźnik waloryzacji wynosił 5,82 proc.

Ostateczną decyzję rządu w tej sprawie poznamy w najbliższych dniach. Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur musi zostać opublikowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w ciągu trzech dni. Z początkiem marca emeryci dostaną pierwsze przelewy ze zwaloryzowaną kwotą świadczenia. Z wypowiedzi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego udzielonej Money.pl wynika jednak, że rząd nie przewiduje niespodzianek. „Nie planujemy zmian. Wskaźnik waloryzacji składa się z dwóch elementów: cenowego, który odzwierciedla inflację ogólną lub emerycką w roku poprzednim (w tym roku są one takie same), oraz płacowego, który odzwierciedla co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac” – powiedział wiceminister.

Jeśli więc wskaźnik waloryzacji zostanie wyliczony zgodnie z danymi podanymi przez GUS, minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1780,96 zł brutto, od 1 marca wzrośnie do 1878,91 zł brutto, czyli o 97,95 zł. Tyle samo wyniesie wtedy 13. emerytura brutto.