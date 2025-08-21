Ankietowani przez nas ekonomiści i analitycy zgodnie spodziewali się wyższego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym. Średnia ich prognoz wskazywała, że w lipcu pójdzie ono w górę o 8,7 proc.

GUS wskazuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń, m.in. premie, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy emerytalne. Zwraca też uwagę, że w styczniu 2025 r. ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4666 zł, czyli o 8,5 proc. względem ostatniego wzrostu w lipcu 2024 r., kiedy wynosiło 4300 zł, co miało też wpływ na zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Wychłodzenie na rynku pracy – jest pole do obniżki stóp we wrześniu?

– To już tradycja, że spada zatrudnienie w przedsiębiorstwach. W lipcu o 0,9 proc. w stosunku do lipca rok wcześniej. Rynek pracy zdecydowanie wchodzi w fazę wychładzania – komentuje Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Zwraca uwagę na dane Eurostatu, które pokazują rosnącą stopę bezrobocia wśród młodych. – Kurczące się ciągle zatrudnienie oraz coraz mniejsza liczba zgłaszanych ofert pracy powodują, że rynek pracy powoli traci odporność, jaką uzyskał zaraz po pandemii. Pracodawcy zaczęli po prostu reagować na rosnące koszty pracy – uważa Mariusz Zielonka.

Wskazuje, że największa redukcja zatrudnienia (o 2,5 proc. rok do roku) występuje w handlu, czyli branży dość rozdrobnionej, a jednocześnie mało odpornej na rosnące koszty przy mniejszym niż zakładano popycie konsumpcyjnym. – Większość firm nadal jednak nie podejmuje nadzwyczajnych działań redukujących zatrudnienie. Strategia na przetrwanie to prawdopodobnie obecnie brak przedłużania wygasających umów czasowych, czy nie zatrudnianie nowych osób na wolne stanowiska – mówi ekspert ekonomiczny Lewiatana. – Jednocześnie rosnące koszty pracy powodują, że firmy w lipcu były mniej skłonne do podwyżek. Wynagrodzenia, po raz trzeci w tym roku z dynamiką wzrostu poniżej 8 proc. w relacji rocznej. To kolejne potwierdzenie, że rynek pracy wchodzi w fazę hibernacji – dodaje.