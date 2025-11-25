11 min. 40 sek.

Polskie e-sklepy zarabiają na Ukrainie, aktywa Rosji i spór o cła UE-USA

Polskie e-sklepy dynamicznie rosną na Ukrainie, UE przyspiesza prace nad wykorzystaniem rosyjskich aktywów, a USA nie chcą obniżyć ceł na stal i aluminium. GUS potwierdza spowolnienie wzrostu płac w Polsce.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polskie sklepy internetowe podbijają Ukrainę

Ukraińscy. konsumenci coraz częściej kupują online u zagranicznych sprzedawców, a największym beneficjentem tego trendu staje się Polska. Dane ukraińskiej służby celnej pokazują, że liczba paczek z zagranicy wzrosła od 2022 do 2024 r.. ponad dwukrotnie, a ich wartość sięgnęła 3 mld dol., wobec 800 mln dwa lata wcześniej. Sklepy z Polski coraz aktywniej wchodzą na ten rynek. Badanie Fulfilio wskazuje, że 20 proc. polskich e-sklepów prowadzi sprzedaż na Ukrainę, a 10 proc. szykuje się do ekspansji. Marcin Gruszka z Allegro potwierdza, że popyt zza wschodniej granicy stale rośnie. Eksperci zwracają jednak uwagę, że sukces wymaga znajomości lokalnych realiów – samo tłumaczenie strony to za mało, a wejście na Ukrainę wymaga inwestycji w dostosowanie oferty i logistyki.

UE chce szybciej wykorzystać rosyjskie aktywa

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho zapowiedziała przyspieszenie prac nad pomocą finansową dla Ukrainy opartą na zamrożonych aktywach Rosji. Impulsem była propozycja przekazania części europejskich aktywów USA i wspólnemu amerykańsko-rosyjskiemu funduszowi – punkt, który ostatecznie wykreślono pod naciskiem UE. Sam fakt jego pojawienia się w planie pokojowym uznano za sygnał alarmowy i dowód, że Bruksela działa zbyt wolno. Kluczowe jest więc tempo decyzji, bo wsparcie finansowe będzie jednym z elementów procesu pokojowego.