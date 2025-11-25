Reklama
Rzeczpospolita
Ekonomia
11 min. 40 sek.

Polskie e-sklepy zarabiają na Ukrainie, aktywa Rosji i spór o cła UE-USA

Polskie e-sklepy dynamicznie rosną na Ukrainie, UE przyspiesza prace nad wykorzystaniem rosyjskich aktywów, a USA nie chcą obniżyć ceł na stal i aluminium. GUS potwierdza spowolnienie wzrostu płac w Polsce.

Publikacja: 25.11.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polskie sklepy internetowe podbijają Ukrainę

Ukraińscy. konsumenci coraz częściej kupują online u zagranicznych sprzedawców, a największym beneficjentem tego trendu staje się Polska. Dane ukraińskiej służby celnej pokazują, że liczba paczek z zagranicy wzrosła od 2022 do 2024 r.. ponad dwukrotnie, a ich wartość sięgnęła 3 mld dol., wobec 800 mln dwa lata wcześniej. Sklepy z Polski coraz aktywniej wchodzą na ten rynek. Badanie Fulfilio wskazuje, że 20 proc. polskich e-sklepów prowadzi sprzedaż na Ukrainę, a 10 proc. szykuje się do ekspansji. Marcin Gruszka z Allegro potwierdza, że popyt zza wschodniej granicy stale rośnie. Eksperci zwracają jednak uwagę, że sukces wymaga znajomości lokalnych realiów – samo tłumaczenie strony to za mało, a wejście na Ukrainę wymaga inwestycji w dostosowanie oferty i logistyki.

UE chce szybciej wykorzystać rosyjskie aktywa

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho zapowiedziała przyspieszenie prac nad pomocą finansową dla Ukrainy opartą na zamrożonych aktywach Rosji. Impulsem była propozycja przekazania części europejskich aktywów USA i wspólnemu amerykańsko-rosyjskiemu funduszowi – punkt, który ostatecznie wykreślono pod naciskiem UE. Sam fakt jego pojawienia się w planie pokojowym uznano za sygnał alarmowy i dowód, że Bruksela działa zbyt wolno. Kluczowe jest więc tempo decyzji, bo wsparcie finansowe będzie jednym z elementów procesu pokojowego.

USA nie chcą obniżyć ceł na stal i aluminium

Spotkanie w Brukseli dotyczące lipcowej umowy handlowej UE–USA nie przyniosło przełomu. Waszyngton naciska na złagodzenie unijnych regulacji cyfrowych, a Bruksela domaga się obniżki ceł na stal i aluminium. Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że UE działa zbyt wolno – zwłaszcza że Biały Dom zmniejszył cła na samochody z Europy, podczas gdy Unia wciąż proceduje własne zobowiązania taryfowe. Niewykluczone, że obie strony dojdą do porozumienia dopiero w 2026 r..

Płace w Polsce rosną wolniej

GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 6,6 proc.. r/r – to najsłabsze tempo od czterech lat. Spowolnienie wynika z mniejszej podwyżki płacy minimalnej, słabszej presji inflacyjnej i niższego popytu na pracę. Dla pracowników to zła wiadomość, ale dla kredytobiorców może oznaczać większą szansę na obniżkę stóp procentowych już w przyszłym tygodniu.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Unia Europejska (UE) Komisja Europejska Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby Donald Trump Surowce Technologie E-commerce Firmy Allegro Praca Płace Lifestyle Zakupy Gospodarka Stal biznes sankcje Aluminium ekonomia Cła Donalda Trumpa

