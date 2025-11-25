11 min. 40 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Ukraińscy. konsumenci coraz częściej kupują online u zagranicznych sprzedawców, a największym beneficjentem tego trendu staje się Polska. Dane ukraińskiej służby celnej pokazują, że liczba paczek z zagranicy wzrosła od 2022 do 2024 r.. ponad dwukrotnie, a ich wartość sięgnęła 3 mld dol., wobec 800 mln dwa lata wcześniej. Sklepy z Polski coraz aktywniej wchodzą na ten rynek. Badanie Fulfilio wskazuje, że 20 proc. polskich e-sklepów prowadzi sprzedaż na Ukrainę, a 10 proc. szykuje się do ekspansji. Marcin Gruszka z Allegro potwierdza, że popyt zza wschodniej granicy stale rośnie. Eksperci zwracają jednak uwagę, że sukces wymaga znajomości lokalnych realiów – samo tłumaczenie strony to za mało, a wejście na Ukrainę wymaga inwestycji w dostosowanie oferty i logistyki.
Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho zapowiedziała przyspieszenie prac nad pomocą finansową dla Ukrainy opartą na zamrożonych aktywach Rosji. Impulsem była propozycja przekazania części europejskich aktywów USA i wspólnemu amerykańsko-rosyjskiemu funduszowi – punkt, który ostatecznie wykreślono pod naciskiem UE. Sam fakt jego pojawienia się w planie pokojowym uznano za sygnał alarmowy i dowód, że Bruksela działa zbyt wolno. Kluczowe jest więc tempo decyzji, bo wsparcie finansowe będzie jednym z elementów procesu pokojowego.
Spotkanie w Brukseli dotyczące lipcowej umowy handlowej UE–USA nie przyniosło przełomu. Waszyngton naciska na złagodzenie unijnych regulacji cyfrowych, a Bruksela domaga się obniżki ceł na stal i aluminium. Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że UE działa zbyt wolno – zwłaszcza że Biały Dom zmniejszył cła na samochody z Europy, podczas gdy Unia wciąż proceduje własne zobowiązania taryfowe. Niewykluczone, że obie strony dojdą do porozumienia dopiero w 2026 r..
GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 6,6 proc.. r/r – to najsłabsze tempo od czterech lat. Spowolnienie wynika z mniejszej podwyżki płacy minimalnej, słabszej presji inflacyjnej i niższego popytu na pracę. Dla pracowników to zła wiadomość, ale dla kredytobiorców może oznaczać większą szansę na obniżkę stóp procentowych już w przyszłym tygodniu.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
