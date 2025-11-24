Reklama
To od szefów zależy bezpieczeństwo psychologiczne pracowników

Jeśli menedżer ma w pracy poczucie zagrożenia, problemy z omawianiem trudnych spraw i czuje się niedoceniany, to będzie mu trudno stworzyć bezpieczny klimat w zespole.

Publikacja: 24.11.2025 04:19

To od szefów zależy bezpieczeństwo psychologiczne pracowników

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak poczucie bezpieczeństwa psychologicznego u menedżerów wpływa na atmosferę w zespole?
  • Co badanie Well.hr ujawnia o poziomie bezpieczeństwa psychologicznego wśród polskich menedżerów?
  • Jakie czynniki zwiększają poczucie bezpieczeństwa psychologicznego u liderów w firmach?
  • W jaki sposób menedżerowie mogą modelować zachowania pracowników poprzez swoje działania?
  • Jak brak bezpieczeństwa psychologicznego wpływa na innowacyjność oraz efektywność pracowników?

Polscy menedżerowie na ogół czują się bezpiecznie w swojej pracy; większość z nich jest przekonana, iż może wykorzystać swoje unikalne umiejętności i talenty (które są też doceniane przez współpracowników). Zazwyczaj nie mają też problemów z omawianiem trudnych spraw i wiedzą, że w razie błędu nie muszą obawiać się pretensji ze strony zespołu – wynika z raportu, który pod tytułem „Bez lęku. O sile bezpieczeństwa psychologicznego” i pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej” podsumowuje wyniki badania firmy Well.hr.

Niemal na każde z siedmiu pytań, które miały sprawdzić, na ile bezpiecznie czujemy się w pracy, menedżerowie wypadli lepiej niż pozostali pracownicy. Wyliczony przez Well.hr wskaźnik bezpieczeństwa psychologicznego, który dla wszystkich uczestników badania wyniósł 57,8 pkt. w 100-punktowej skali, w grupie menedżerów sięgał 63 pkt.

Lider z pokorą

Jak zaznaczają autorki raportu Well.hr, największy wpływ na poziom bezpieczeństwa psychologicznego pracowników mają zachowania, postawy i kompetencje liderów. – W naszym badaniu zaufanie do pracodawcy i zaufanie do bezpośredniego przełożonego są ściśle związane z poczuciem bezpieczeństwa psychologicznego pracowników – zaznacza Joanna Kotzian, współzałożycielka Well.hr. Według niej, im wyższe jest poczucie bezpieczeństwa psychologicznego wśród menedżerów, tym lepiej dla pracowników. Powód? Szefowie, którzy sami czują się bezpieczni, tworzą przyjazny i bezpieczny klimat pracy, częściej chcą motywować ludzi możliwościami rozwoju i docenianiem niż tradycyjną metodą kija i marchewki.

Ekspertka Well.hr zwraca uwagę, że bardzo ważną kompetencją liderów, która pomaga budować klimat bezpieczeństwa psychologicznego w zespołach, jest pokora. Jej przejawem jest m.in. gotowość przyznania się do błędów i niewiedzy, a także do poproszenia o pomoc, gdy sobie z czymś nie radzimy.

Z badania wynika jednak, że część polskich szefów ma z tym problem – rzadziej niż pozostali pracownicy są gotowi prosić innych o pomoc, tak jakby bali się pokazać, że są tylko ludźmi. Zdaniem Joanny Kotzian, warto wziąć to pod uwagę, projektując programy rozwojowe dla menedżerów, skoro to oni mają budować kulturę otwartości, zaufania i dialogu.

Raport przypomina wyniki badania firmy McKinsey, w którym 89 proc. pracowników wskazało, że kluczową odpowiedzialnością liderów biznesu – obok bycia etycznym oraz zapewnienia pracownikom uczciwego wynagrodzenia i dobrych świadczeń – jest stworzenie bezpiecznego i pełnego szacunku miejsca pracy.

Przykład z góry

– Zaufanie w zespole nie rodzi się z deklaracji, lecz z codziennych działań lidera – potwierdza Jolanta Chmielecka, people experience leader, czyli menedżerka odpowiedzialna za budowanie pozytywnych doświadczeń pracownika w firmie PwC. – Jako entuzjastka stylu servant leadership wierzę, że prawdziwe przywództwo zaczyna się od gotowości lidera do wspierania innych, słuchania ich potrzeb i usuwania przeszkód w ich pracy. Lider, który stawia ludzi na pierwszym miejscu, buduje kulturę odpowiedzialności, otwartości i bezpieczeństwa psychologicznego. W takim środowisku zaufanie staje się naturalnym fundamentem współpracy i rozwoju – wyjaśnia Jolanta Chmielecka.

Warto też pamiętać, że pracownicy bardzo uważnie obserwują swoich szefów (sprawdza się tu popularna zasada, że przykład idzie z góry), więc postawa i działanie szefa mają dużo większe znaczenie niż np. jego zapewnienia o otwartości firmy na popełnianie błędów.

Wyniki badania Well.hr pokazujące wyższy poziom bezpieczeństwa psychologicznego menedżerów niż pozostałych pracowników eksperci tłumaczą szeregiem czynników. 

Duże znaczenie ma tutaj ich osobowość, wyższa pozycja w firmowej hierarchii, a więc większa decyzyjność i większy wpływ na sposób działania. Nie bez znaczenia jest też wyższe wynagrodzenie na stanowiskach kierowniczych (w badaniu Well.hr wyraźnie widać, że dobrostan rośnie wraz z poziomem zarobków), a także lepsze przeszkolenie szefów.

Menedżerowie – szczególnie ci na wyższych szczeblach – z reguły mają za sobą wiele szkoleń wzmacniających ich kompetencje społeczne, w tym umiejętność komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów czy zarządzania emocjami. Mogą też liczyć na wsparcie coachów i mentorów. Są więc bardziej świadomi i lepiej przygotowani do tego, by zadbać o swój dobrostan psychiczny.

Wsparcie wyników firm

Bezpieczeństwo psychologiczne, które jest ściśle powiązane z poziomem stresu i zaangażowaniem pracowników, ma również silny pozytywny wpływ na ich efektywność, a więc pośrednio dobrze wpływa na wyniki firmy. Sprzyja także jej  innowacyjności.

Jak pokazało badanie Well.hr, wśród osób o wysokim poczuciu bezpieczeństwa aż 91 proc. wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności, 80 proc. może się rozwijać i uczyć nowych rzeczy, 71 proc. realizuje swoje aspiracje zawodowe. Wśród osób z niskim poziomem bezpieczeństwa takie deklaracje złożyło odpowiednio 52, 33 i 24 proc. badanych.

Natomiast brak bezpieczeństwa psychologicznego wywołuje poczucie zagrożenia, braku sensu w pracy, apatię i typowe dla takiej sytuacji myślenie tunelowe, gdy dostrzega się ograniczoną liczbę rozwiązań.   –  Osoby z niskim poczuciem bezpieczeństwa psychologicznego i wysokimi wymaganiami pracują w stresie i strachu, ukrywają błędy, nie dzielą się pomysłami i boją reakcji innych – podkreśla Joanna Kotzian.

Zwraca też uwagę, iż bezpieczeństwo psychologiczne łączy kwestie atrakcyjne dla pracowników i dla pracodawców, co sprawia, że coraz więcej firm interesuje się tym tematem i podejmuje konkretne działania. Wśród nich są partnerzy raportu – PwC i PKO Bank Polski, a także DHL Express i grupa Lux Med.

– Postawiliśmy na naszych liderów i liderki, którzy odgrywają szczególną rolę – to od ich postawy i reakcji często zależy, czy pracownicy będą czuć się bezpiecznie, mówiąc o swoich potrzebach, pomysłach czy trudnościach – twierdzi Aleksandra Szymczyk, dyrektorka Pionu Relacji z Pracownikami w PKO BP, który zmianę kultury (jej fundamentem jest bezpieczeństwo psychologiczne) zaczął od serii warsztatów dla członków zarządu.

Polscy menedżerowie na ogół czują się bezpiecznie w swojej pracy; większość z nich jest przekonana, iż może wykorzystać swoje unikalne umiejętności i talenty (które są też doceniane przez współpracowników). Zazwyczaj nie mają też problemów z omawianiem trudnych spraw i wiedzą, że w razie błędu nie muszą obawiać się pretensji ze strony zespołu – wynika z raportu, który pod tytułem „Bez lęku. O sile bezpieczeństwa psychologicznego" i pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej" podsumowuje wyniki badania firmy Well.hr.

