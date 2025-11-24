Z tego artykułu się dowiesz: Jak poczucie bezpieczeństwa psychologicznego u menedżerów wpływa na atmosferę w zespole?

Co badanie Well.hr ujawnia o poziomie bezpieczeństwa psychologicznego wśród polskich menedżerów?

Jakie czynniki zwiększają poczucie bezpieczeństwa psychologicznego u liderów w firmach?

W jaki sposób menedżerowie mogą modelować zachowania pracowników poprzez swoje działania?

Jak brak bezpieczeństwa psychologicznego wpływa na innowacyjność oraz efektywność pracowników?

Polscy menedżerowie na ogół czują się bezpiecznie w swojej pracy; większość z nich jest przekonana, iż może wykorzystać swoje unikalne umiejętności i talenty (które są też doceniane przez współpracowników). Zazwyczaj nie mają też problemów z omawianiem trudnych spraw i wiedzą, że w razie błędu nie muszą obawiać się pretensji ze strony zespołu – wynika z raportu, który pod tytułem „Bez lęku. O sile bezpieczeństwa psychologicznego” i pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej” podsumowuje wyniki badania firmy Well.hr.

Niemal na każde z siedmiu pytań, które miały sprawdzić, na ile bezpiecznie czujemy się w pracy, menedżerowie wypadli lepiej niż pozostali pracownicy. Wyliczony przez Well.hr wskaźnik bezpieczeństwa psychologicznego, który dla wszystkich uczestników badania wyniósł 57,8 pkt. w 100-punktowej skali, w grupie menedżerów sięgał 63 pkt.

Lider z pokorą

Jak zaznaczają autorki raportu Well.hr, największy wpływ na poziom bezpieczeństwa psychologicznego pracowników mają zachowania, postawy i kompetencje liderów. – W naszym badaniu zaufanie do pracodawcy i zaufanie do bezpośredniego przełożonego są ściśle związane z poczuciem bezpieczeństwa psychologicznego pracowników – zaznacza Joanna Kotzian, współzałożycielka Well.hr. Według niej, im wyższe jest poczucie bezpieczeństwa psychologicznego wśród menedżerów, tym lepiej dla pracowników. Powód? Szefowie, którzy sami czują się bezpieczni, tworzą przyjazny i bezpieczny klimat pracy, częściej chcą motywować ludzi możliwościami rozwoju i docenianiem niż tradycyjną metodą kija i marchewki.