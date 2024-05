W kogo najczęściej uderza toksyczny stres? Nie w szefów firm

Według sondaży Polacy są w grupie najbardziej zestresowanych pracowników, lecz bilans tego stresu jest dla nas całkiem pozytywny – wynika z badania ADP Research Institute, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Organizatorzy badania przetestowali 15 tysięcy pracowników z całego świata, sprawdzając, który rodzaj stresu przeżywają najczęściej.

Okazało się, że prawie czterech na dziesięciu ankietowanych Polaków najczęściej odczuwa w pracy stres pozytywny (eustres), który stymuluje i mobilizuje do działania. Ponadtrzykrotnie mniejszy odsetek pracowników (12 proc.) ma zaś problem z nadmiernym przeciążeniem pracą, co wywołuje zniechęcający do działania negatywny stres. To najlepszy wynik wśród badanych krajów w Europie (n.p. w Niemczech przewaga 28 proc. zmobilizowanych pracowników to tylko 7 pkt proc.).

Najmniej korzystne proporcje pozytywnego i negatywnego stresu w Europie wykazano u Brytyjczyków (21:28 proc.) i Francuzów (19:24 proc.), podczas gdy na świecie największy problem z przeciążeniem pracą mają pracownicy w Korei Południowej (19:28 proc.). Z kolei najlepiej wypadają Chiny, gdzie aż 53 proc. pracowników wykazuje pozytywny stres, a tylko u 7 proc. widać przeciążenie i zniechęcenie.