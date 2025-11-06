Informację o śmierci Pono podała grupa muzyczna ZIP Skład oraz raper Sokół, czyli Wojciech Sosnowski.

„Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś” – napisał w mediach społecznościowych Sokół.

W kolejnym wpisie zaapelował do osób, które wspominają zmarłego i odczuwają po jego śmierci pustkę, by przyjechały na jego pogrzeb, oddać mu szacunek. „Należy mu się reprezentacja szczerych ludzi. Nie pod publikę, tylko tych, którzy naprawdę za nim zatęsknią. Dziękuję” – dodał.

Rafał Poniedzielski urodził się 6 października 1976 r. w Warszawie, wychowywał się na Służewcu. Był raperem i producentem muzycznym, działał też społecznie. Działalność artystyczną rozpoczął w 1996 r. w duecie z TPWC, który współtworzył wraz z Sokołem. Obaj twórcy wylansowali m.in. przebój „W aucie”.