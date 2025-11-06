Reklama
Pono nie żyje. Znany raper miał 49 lat

W wieku 49 lat zmarł Rafał Poniedzielski, raper znany na muzycznej scenie jako Pono. „Legenda i indywidualista. Szalenie zdolny” – wspomina zmarłego raper Sokół.

Publikacja: 06.11.2025 23:56

Pono podczas występu w klubie Stodoła w Warszawie, 12 kwietnia 2008 r.

Foto: PAP/Rafał Nowakowski

Jakub Czermiński

Informację o śmierci Pono podała grupa muzyczna ZIP Skład oraz raper Sokół, czyli Wojciech Sosnowski.

„Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś” – napisał w mediach społecznościowych Sokół.

Raper Sokół
Literatura
Sokół wydaje powieść „Wesołych Świąt”. Debiut rapera

W kolejnym wpisie zaapelował do osób, które wspominają zmarłego i odczuwają po jego śmierci pustkę, by przyjechały na jego pogrzeb, oddać mu szacunek. „Należy mu się reprezentacja szczerych ludzi. Nie pod publikę, tylko tych, którzy naprawdę za nim zatęsknią. Dziękuję” – dodał.

Rafał Poniedzielski urodził się 6 października 1976 r. w Warszawie, wychowywał się na Służewcu. Był raperem i producentem muzycznym, działał też społecznie. Działalność artystyczną rozpoczął w 1996 r. w duecie z TPWC, który współtworzył wraz z Sokołem. Obaj twórcy wylansowali m.in. przebój „W aucie”.

Rok później Pono współtworzył grupę ZIP Skład, później występował w zespole Zipera, którego był współzałożycielem. Na przestrzeni lat raper, uznawany za jednego z najważniejszych twórców sceny hip-hopowej w Polsce, współpracował m.in. z WWO, Vienim czy Hemp Gru.

Jako artysta solowy Pono zadebiutował w marcu 2002 r. albumem „Hołd”, kolejną płytę, „Tak to widzę”, wydał cztery lata później. W czerwcu 2021 r. ukazał się jego ostatni solowy album, „Pondemia”.

Rafał Poniedzielski wystąpił w filmie Xawerego Żuławskiego „Chaos”, użyczył głosu postaci w serialu animowanym „Ziomek”. W 2006 r. wspólnie z windsurferką Zofią Klepacką założył Fundację Hey Przygodo, pomagającą uzdolnionym potrzebującym dzieciom.

Przed miesiącem Pono obchodził 49. urodziny. Przyczyna jego śmierci nie została podana do publicznej wiadomości. W ostatnich dniach artysta był aktywny w mediach społecznościowych. W październiku grał koncert w Holandii, za tydzień miał wystąpić na 120 Rap Fest w Warszawie.

Źródło: rp.pl

Muzyka

