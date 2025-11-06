Sokół wydaje powieść „Wesołych Świąt”. Debiut rapera

Aktualizacja: 06.11.2025 19:21 Publikacja: 06.11.2025 19:02
Raper Sokół
Foto: PAP/Marcin Obara
Jak czytamy w zapowiedzi wydawnictwa, nomen omen, Wydałem, akcja powieści „Wesołych Świąt” rozpoczyna się 23 grudnia 2021 r., a premiera zaplanowana jest tak, żeby czytać ją w te same dni kalendarza, w których się rozgrywa, tyle że cztery lata później.
Wydawnictwo tak zachęca do lektury: „Wojtek Sokół od lat łączy kulturę uliczną z kulturą wysoką. Jego teksty od zawsze były czymś więcej niż rapem – zapisem emocji, intuicji, historii i codziennych paradoksów, ubranych z premedytacją w prosty, ale celny język. Teraz, po latach opowiadania świata i powoływania do życia bohaterów w wersach, Sokół debiutuje w literaturze (…) historią o pamięci, winie, miłości i drugiej szansie, napisaną z tą samą precyzją, z jakiej znany jest jego rap”.
To nie będzie książka celebryty.
„To intymna, dojrzała proza człowieka, który widział już prawie wszystko i nie musi niczego udowadniać. Z dystansem, ironią i uważnością na detale opowiada o rodzinie, o polskich świętach, o przeszłości, która powraca jak refren, i o tym, że nawet w najciemniejszy dzień można odnaleźć światło”.
Czytaj więcej
Niepowtarzalne koncerty daje bard i laureat literackiego Nobla podczas trasy „World and Wide Tour...
O książce, ci, którzy już ją czytali, mówią: „przecież to prawda”. Inni, że to „powieść łotrzykowska” albo „halucynogenna opowieść brukowa”, „thriller”, „sensacja”, „suspens”, a nawet – „science fiction”.
Sam autor prostuje: „Taka tam bajeczka, mordo…”.
Fragment książki Sokoła
Wysyłka książki rozpocznie się 18 grudnia 2025. Książka w twardej okładce kosztuje 95 zł, zaś w miękkiej – 65 zł.
Oto próba stylu Sokoła: „(…) pomyślałem, patrząc na ojca w tym wieśniackim zielonym śledziu założonym do błękitnej koszuli. Nagle zauważyłem na tym krawacie drobny, ledwo widoczny wzór płatków śniegu i łbów bałwanów z marchewkowymi nosami. Spuściłem wzrok, bo aż zrobiło mi się za niego głupio, i w szczelinie między jego skórzanym kapciem a nogawką zobaczyłem jeszcze większy przypał. On miał na sobie świąteczne skarpety w Mikołaje! (…) Nie wiem, jak mi to wpadło do bani, ale wyobraziłem go sobie w łóżku z wypiętą tyłem Helenką. Kołyszącego się na niej nerwowo, spoconego, na waleta, ale w tych skietach i krawacie, a do tego w nałożonej na łeb opasce z zabawkowymi rogami renifera i czerwonej kulce na nosie. Ohydna rzecz…
– Muszę się wysikać – powiedziałem i zostawiłem go na balkonie z resztką szluga”.
O książce wspominał tuż przed śmiercią raper Pono (Rafał Poniedzielski), znany z duetu TPWC, ZIP Skład, Zipera. Współpracował z Sokołem, DJ 600 V i Pele. Artysta miał 49 lat.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak czytamy w zapowiedzi wydawnictwa, nomen omen, Wydałem, akcja powieści „Wesołych Świąt” rozpoczyna się 23 grudnia 2021 r., a premiera zaplanowana jest tak, żeby czytać ją w te same dni kalendarza, w których się rozgrywa, tyle że cztery lata później.
Gościem najnowszej odsłony cyklu podcastów „Rzecz o książkach” jest mistrz polskiego retro-kryminału Marek Kraje...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Bliższe jest mi pojęcie tak zwanej choroby transowo-dysocjacyjnej niż opętania, ale starałem się w książce zesta...
Colm Tóibín, jeden z najważniejszych współczesnych irlandzkich pisarzy, postanowił zacząć swoją nową powieść „wi...
Marta Hermanowicz, autorka debiutanckiej powieści „Koniec” odebrała nagrodę podczas finałowej gali Festiwalu Con...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Ukazanie się książki „Chłopaki (nie) płaczą. Muniek Staszczyk bez ciemnych okularów” Piotra Żyłki zbiega się z p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas