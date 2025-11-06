Sokół wydaje powieść „Wesołych Świąt”. Debiut rapera

Jak czytamy w zapowiedzi wydawnictwa, nomen omen, Wydałem, akcja powieści „Wesołych Świąt” rozpoczyna się 23 grudnia 2021 r., a premiera zaplanowana jest tak, żeby czytać ją w te same dni kalendarza, w których się rozgrywa, tyle że cztery lata później.

Sokół debiutuje w literaturze

Wydawnictwo tak zachęca do lektury: „Wojtek Sokół od lat łączy kulturę uliczną z kulturą wysoką. Jego teksty od zawsze były czymś więcej niż rapem – zapisem emocji, intuicji, historii i codziennych paradoksów, ubranych z premedytacją w prosty, ale celny język. Teraz, po latach opowiadania świata i powoływania do życia bohaterów w wersach, Sokół debiutuje w literaturze (…) historią o pamięci, winie, miłości i drugiej szansie, napisaną z tą samą precyzją, z jakiej znany jest jego rap”.

To nie będzie książka celebryty.

„To intymna, dojrzała proza człowieka, który widział już prawie wszystko i nie musi niczego udowadniać. Z dystansem, ironią i uważnością na detale opowiada o rodzinie, o polskich świętach, o przeszłości, która powraca jak refren, i o tym, że nawet w najciemniejszy dzień można odnaleźć światło”.