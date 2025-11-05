Trzeba podkreślić: starał się pomóc fanom jak tylko potrafi. Dlatego można było wnieść do areny telefon, ale w zakodowanym futerale. Wspomniana kobieta złamała oczywisty dla wszystkich zakaz fotografowania, okazała się oszustką i poniosła tego surowe konsekwencje. Mogła potem przemierzyć całą Kolonię i szczypać się z niedowierzaniem, ponieważ nie tylko w hali, z której ją wyrzucono, ale także w całym mieście nie było ani skrawka plakatu, ani jednego billboardu, potwierdzającego obecność Dylana. Z przemyconego telefonu wykasowano zdjęcie i nie miała żadnego dowodu, że była na koncercie. Wróciła do koszmaru wirtualnej bańki, niszcząc jedyną szansę na realność koncertowego przeżycia.

Bob Dylan i jego obecne koncerty

Ci, którzy zdecydowali się na nie – mieli rzadką dziś okazję brania udziału w niepowtarzalnym, niezmąconym niczym występie. Na scenie nie było bowiem multimediów, żadnego ekranu, zaś ten stanowiący wyposażenie hali – ponad płytą, transmitujący zazwyczaj wydarzenia ze sceny do wyżej położonych rzędów – nie został uruchomiony. Z tego powodu vipowskie loże, gdzie serwowano kolacje i drinki, nie były uprzywilejowane. Przywilejem było zasiąść w pierwszych rzędach i podziwiać to, co pozwalają usłyszeć uszy oraz zobaczyć oczy.

Na okotarowanej scenie, w każdym z czterech jej rogów stały, co prawda, cztery wielkie reflektory retro, jakich używało się kiedyś na planie filmowym – lecz niewłączone. Jedyne dwa źródła światła, które nienachalnie wydobywały z mroku postać Dylana, przypominały nocne lampki i świeciły delikatnie tuż obok jego fortepianu. Dwa inne włączono wysoko ponad linią proscenium, tak aby „zrobić atmosferę”. A jednak, ci, którzy oglądali w ostatnich dekadach koncerty barda mogli cieszyć się jego widokiem, ponieważ poprzednio miejsce na scenie, gdzie grał – było zazwyczaj zaciemnione lub twarz muzyka spowijał cień ronda kapelusza. Teraz Dylan nie chowa się za tego rodzaju zasłoną, nie używa ciemnych okularów, lecz koncentruje się na występie, który można nazwać muzycznym wieczorem noblisty – jedynego laureata literackiej Nagrody Nobla pośród muzyków.

O głosie Dylana napisano bardzo wiele złośliwości: również to, że beczy jak koza. Ostatnio problemem było, że śpiewa, ale niewyraźnie, zaś słowa jego piosenek giną zagłuszone muzyką. Otóż teraz tak nie jest. Artysta wykonuje, a raczej interpretuje swoje teksty w sposób niezwykle wyrazisty i klarowny. Na pulpicie fortepianu, gdzie ponad klawiaturą leżą najczęściej nuty – bard miał przed sobą ogromny skoroszyt ze swoimi tekstami. Wiele uwagi po dłuższej rozgrzewce instrumentalnej zespołu poświęcił na ustawienie statywu mikrofonu i regulował go potem często po kolejnych utworach, by każde słowo wybrzmiało głośno i dobitnie: dotarło do nas.