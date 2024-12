„Kompletnie nieznany”: czy Timothée Chalamet wypromuje Boba Dylana wśród najmłodszych?

Inżynier dźwięku Tod Maitland ujawnił, że nagrań dokonano przy użyciu mikrofonów i instrumentów odpowiednich dla pokazywanej epoki. Nagrania do filmu miały miejsce w The Village i Sunset Sound w Los Angeles, zaś zespół zajmujący się produkcją muzyczną miał dostęp do prawie 16 godzin niewydanych nagrań Dylana i notatek Columbia Records, które zawierały listę mikrofonów z epoki, których używał artysta.

Zespół współpracował też z firmą Gibson, która pożyczyła do filmu archiwalne gitary i wykonała rekonstrukcje, w tym dwie niestandardowe – modeli J-50.

Album ze ścieżką dźwiękową do „A Complete Unknown” trafił do streamingu 20 grudnia 2024 roku nakładem Columbia Records. Premiera w formatach fizycznych zaplanowana jest na 2025 rok; wydanie winylowe zawierające 16 utworów zaplanowano na 24 stycznia, a CD zawierające 23 utwory - na 28 lutego. Lista utworów obejmuje także „Like a Rolling Stone”, „Girl from the North Country”, „A Hard Rain's a-Gonna Fall”, „Highway 61 Revisited”, „Mr. Tambourine Man”, „I Was Young When I Left Home”, „Subterranean Homesick Blues” i „The Times They Are a-Changin'”. W filmie dodatkowo wykonano piosenkę „Song to Woody”.