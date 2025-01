Razem z Łukaszem Adamskim, krytykiem filmowym i publicystą, omawiamy trzy najnowsze premiery kinowe, które budzą spore emocje. Przyglądamy się biograficznemu „Putinowi” w reżyserii Patryka Vegi, zaskakującemu thrillerowi erotycznemu „Babygirl” z Nicole Kidman oraz muzycznej biografii „Kompletnie nieznany”, w której Timothée Chalamet wciela się w Boba Dylana.

Vegologia stosowana: czy „Putin” to faktycznie zły film?

Łukasz Adamski bierze pod lupę najnowszy film Patryka Vegi – „Putin”. Zamiast prostego krytykanctwa, zastanawia się, w którym momencie swojej kariery Vega stracił sympatię rodzimej widowni. Czy winne są zmiany stylu narracyjnego, czy może reżyser przestał odpowiadać na oczekiwania widzów?

Adamski podkreśla, że „Putin” to film aspirujący do globalnego sukcesu frekwencyjnego, co widać po jego szerokiej dystrybucji. Przyczynę chłodnego odbioru krytyk widzi m.in. w religijnej transformacji Vegi i chrześcijańskich przesłaniach, które stają się coraz bardziej obecne w jego twórczości. A co z samym filmem? Czy to jeszcze kino robione na serio czy mniej lub bardziej zamierzona parodia? Odpowiedź znajdziecie w podcaście.