Robbie Robertson, przyjaciel Boba Dylana i Martina Scorsese zmarł, mając 80 lat

Jako nastolatek związał się z Ronniem Hawkinsem i jego zespołem The Hawks.

W 1965 roku Robertson i jego koledzy z zespołu – perkusista Levon Helm, basista Rick Danko, pianista Richard Manuel i organista Garth Hudson – zostali zaproszeni przez Boba Dylana do zespoły wspierającego go podczas przełomowych koncertów, gdy do niedawna jeszcze folkowy pieśniarz zaczął grać na elektrycznej gitarze. The Band towarzyszył Dylanowie również podczas sesji „The Basement Tapes”, zaś Robertson gra na słynnym podwójnym albumie Dylana „Blonde On Blonde” z 1966 roku.

The Band wydał swój debiutancki album “Music from Big Pink” w 1968 r. Muzyka zespołu wywarła wpływ na takich gigantów rocka jak Eric Clapton czy George Harrison.

Czytaj więcej Muzyka popularna Kiedy Bono był jeszcze dzieciakiem Mam wyobraźnię i lubię fantazjować – mówi Daniel Lanois, producent U2, Boba Dylana czy Petera Gabriela.

Grupa osiągnęła status supergwiazdy dzięki ponownej współpracy z Dylanem (w tym wyprzedanej trasie koncertowej w 1974 roku i albumowi numer 1 „Planet Waves”), a wcześniej dzięki występom na festiwalach w Woodstock, Isle of Wight.

Nadużywanie narkotyków i twórcze spory nękały zespół do połowy lat 70. Jego pożegnalny koncert odbył się w Święto Dziękczynienia 1976 roku w sali balowej Winterland w San Francisco i został nakręcony przez Scorsese z myślą o filmie „The Last Waltz”. Pożegnanie zespołu uświetnili m. in. Bob Dylan, Joni Mitchell i Neil Young, Van Morrison, Muddy Waters, Paul Butterfield, Eric Clapton, Dr. John i Neil Diamond (jego album „Beautiful Noise” z 1976 roku został wyprodukowany przez Robertsona).