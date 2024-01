Bob Dylan rusza w trasę i na srebrny ekran

„Timothée robi wszystko z zabawną miną, ale zawsze jest w nim wystarczająco powagi, dzięki czemu udaje się mu osiągnąć cel” – powiedziała „Entertainment Weekly” Erica Vetro, dodając, że interpretacje piosenek Dylana będą brzmiały zarówno znajomo, jak i świeżo. Dodała: „To przejęcie wszystkich cech głosu Dylana, jego manier i wzorców mowy, oraz przeniesienie tego do muzyki. Kiedy słyszysz Timothée wykonującego songi, tak naprawdę dostajesz esencję Boba Dylana. Nie będziemy się jednak pod niego podszywać, tylko tchniemy nowe życie w głos, który tak dobrze znamy”.

Młody gwiazdor nie kryje, że do roli przygotowuje się od czterech lat.

Timothée Chalamet zagra młodego Boba Dylana w filmie Jamesa Mangolda, reżysera m.in. ostatniej części przygód Indiany Jonesa Michael Tran / AFP

„Staram się myśleć zupełnie jak Bob – powiedział magazynowi „GQ” Chalamet. – Dylan dzień i noc, zawsze, funkcjonował między własnym życiem a historiami, które przygotowywał do opowiedzenia. Metafora Dylana staje się elektryzująca. Dosłownie. Tak jak podczas koncertu na Newport Folk Festival w 1965 r., kiedy jako grający akustycznie idol tamtej epoki, podłączył swoją gitarę do wzmacniacza, stworzył zespół i zaczął grać rock and rolla. Wspaniałe w przejściu z akustycznego brzmienia na elektryczne jest to, że odbywało się w imię sztuki. To był akt buntu i pchnięcie muzyki w nowym kierunku”.

Aktor jest fanem barda, zna jego teksty na pamięć, o czym świadczą tweety z cytatami. Uzyskał też dostęp do niepublikowanych nagrań Dylana od wieloletniego menedżera muzyka Jeffa Rosena, jednocześnie producenta „A Complete Unknown”.

„To może wzbudzić zazdrość wielu fanów Boba, i słusznie, ale otrzymałem 12-godzinną playlistę niewydanych nagrań Boba z lat 1959–1964” – powiedział Chalamet w podcaście „Happy Sad Confused. „Czuję się, jakbym miał dostęp do żyły złota”.