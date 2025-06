Quebonafide, czyli Kuba Grabowski, to bezdyskusyjnie najbardziej innowacyjny, jeśli chodzi o prezentację swojej osobowości i dorobku raper, który przez lata zaskakiwał pomysłami na inscenizowanie muzyki w formie alter ego, wideoclipów, występów i performansów. To właśnie Quebo zaprosił do wyreżyserowania jednego z koncertów Grzegorza Jarzyna, jedną z najważniejszych postaci polskiego teatru.

Quebonafide: dwa akty pożegnania

Teraz swoje pożegnanie ze sceną rozpoczął od płatnego projektu pay per view (99 zł) „Północ Południe". Jak ujawnił Kanał Zero całość kosztowała 5,5 mln zł, była produkowana od kilku lat i nie chciały jej wesprzeć platformy streamingowe. Może czas to nadrobić?

Głównym motywem stało się życie rapera z chorobą afektywną dwubiegunową – to powód dla którego żegna się z występami, dlatego jedną z sekwencji stanowi wizyta u psychoterapeuty, i niezwykle intymne wyznania oraz materiały z życia prywatnego.