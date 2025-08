Eric Clapton został zaproszony przez Ozzy’ego do zagrania „One of Those Days” na jego ostatniej płycie „Patient No 9”. Muzycy spierali się o wers „To jeden z tych dni, kiedy nie wierzę w Jezusa Chrystusa”. Oczywiście, każdy ma prawo decydować o tym, na który pogrzeb chodzić. Trzeba podkreślić, że Clapton oddał hołd Ozzy’emu w sieci.

Są też powody, by dziwić się, że na pogrzebie Ozzy’ego nie było Paul McCartneya. Osbourne nie krył nigdy, że zainteresował się muzyką po tym, jak usłyszał „She Loves You”. Na płycie „Under Cover” poza „Working Class Hero” Lennona – od tej piosenki zaczerpnął Osbourne tytuł poświęconej mu wystawy w Birmingham – zaśpiewał też „In My Life” The Beatles.

Ozzy wielokrotnie powtarzał, że chciałby, żeby na jego pogrzebie zagrano „A Day In The Life” The Beatles. Zawsze marzył o poznaniu McCartneya, zaś kadry ze spotkania muzyków w 2001 r. są w sieci. Ozzy był wzruszony, Paul zakłopotany. McCartney nie pożegnał Ozzy’ego nawet w sieci.

Ozzy Osbourne i jego pogrzeb: kto przyjechał?

Na pogrzebie można było się też spodziewać rywali z Led Zeppelin czy Deep Purple. Ale również ich nie było. Jednak Jimmy Page i Robert Plant pożegnali wokalistę w czuły sposób w sieci. Oświadczenie wydał też Deep Purple.