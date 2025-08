Sukces obu propozycji skłonił zapewne trójkę artystów oraz pianistę Bartłomieja Wąsika do kolejnego przedsięwzięcia. Tak powstał ich program koncertowy „Konieczny?... Koniecznie!”, który obecnie w bardziej rozbudowanej formie muzycznej dzięki udziałowi NOSPR-u pod dyrekcją Alexandra Humali ukazał się na płycie wydanej przez Anaklasis.

Kultowe hymny Piwnicy pod Baranami

Znalazły się na tym albumie piosenki Zygmunta Koniecznego z pochodzącej z 1967 roku płyty Ewy Demarczyk, jednego z najważniejszych wydawnictw w powojennej historii polskiej muzyki. Są jednak też dwa kultowe hymny Piwnicy pod Baranami („Przychodzimy, odchodzimy” i „To nasza młodość”), piękna piosenka z tekstem Agnieszki Osieckiej „Oczy tej małej”, nowy utwór „Ktokolwiek”, a także instrumentalne fragmenty muzyki filmowej Koniecznego.

– Jestem z pokolenia, które we wczesnej młodości obcowało z piosenkami Ewy Demarczyk – mówi Agata Zubel, ale nie jest to najważniejszy powód, że po nie teraz sięgnęła. I ją, i Ewę Demarczyk łączy szczególne podejście do muzyki – fascynacja barwą głosu, poszerzanie nowych możliwości wykonawczych i nieustanne poszukiwanie. Dlatego interpretacje Agaty Zubel tych piosenek są tak bliskie oryginałom, a jednocześnie oryginalne i nowe, bo przefiltrowane przez osobność wykonawczyni.

Ten indywidualny rys słychać najbardziej w „Czarnych aniołach”, w których Agata Zubel sopranowy śpiew operowy łączy z ostrym, rockowym brzmieniem swojego głosu. Zyskuje na tym bardzo tekst Wiesława Dymnego.