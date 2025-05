Zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamknięty konkurs na dyrektora Opery Narodowej został rozstrzygnięty już dwa miesiące temu i choć jednomyślny werdykt konkursowej komisji wskazywał na Borisa Kudličkę, dopiero teraz po szczegółowych rozmowach z nim ministra Hanna Wróblewska wręczyła mu nominację.

Sam dyrektor in spe Boris Kudlička odmawia na razie zdradzenia szczegółów swojej koncepcji prowadzenia teatru. Do 1 września chce ją maksymalnie ukonkretnić. Podkreśla też, że repertuar sezonu 2025–2026 został ułożony pod wodzą dyrektora Waldemara Dąbrowskiego, a on w pełni akceptuje to, co zaprojektowano.

Cztery premiery operowe i trzy baletowe będą więc atrakcją najbliższego sezonu, który dla Teatru Wielkiego upłynie pod znakiem dwóch ważnych jubileuszy: położenia kamienia pod jego budowę w 1825 roku i powojennej odbudowy gmachu w 1965 roku. O pierwszej premierze głośno jest już od kilkunastu miesięcy. To zaplanowana na wrzesień prapremiera „Najlepsze miasto świata” Cezarego Duchnowskiego z librettem Beniamina Bukowskiego inspirowanym głośną książką Grzegorza Piątka o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej.