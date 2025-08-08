Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Polska scena jazzowa zaprezentuje się na EXPO w Osace

Podczas Tygodnia Kultury Polskiej w ramach obecności Polski na wystawie światowej Expo 2025 Osaka, Kansai odbędzie się prezentacja polskiej sceny jazzowej. W ciągu siedmiu dni zaplanowano 10 projektów artystycznych z udziałem 25 muzyków. Program obejmuje ponad 30 koncertów.

Aktualizacja: 08.08.2025 17:16 Publikacja: 08.08.2025 17:14

Paulina Przybysz

Paulina Przybysz

Foto: Materiały Prasowe

Magdalena Zapart

Występy odbędą się w trzech klubach w Osace: Blue Yard (filia tokijskiego Blue Note), Space14 oraz Umeda Club Quatro. Zaplanowano także premierę „Suity koncertowej” skomponowanej na tę okazję przez Nikolę Kołodziejczyka. W wykonaniu utworu udział wezmą wszyscy artyści biorący udział w projekcie. Równolegle, w Pawilonie Polskim na Expo, odbywać się będą 30-minutowe recitale w układach solo, duo i trio.

Po zakończeniu głównej części wydarzenia w Osace, koncerty zaplanowano również w Tokio (11–13 września), przy wsparciu Instytutu Polskiego w Tokio.

Czytaj więcej

Chuck Mangione podczas koncertu inaugurującego drugą edycję Targowa Film Street Festival w szkole f
Muzyka popularna
Nie żyje Chuck Mangione, wybitny trębacz jazzowy

W Japonii wystąpią: Aga Derlak, Babooshki, Dominik Wania, EABS, Hoshii, Nikola Kołodziejczyk, Maciej Obara Quartet, Kasia Pietrzko & Maciej Kądziela Sub Silento, Paulina Przybysz oraz Tomasz Chyła Quintet.

Jazz w programie promocji kultury na Expo 2025

Jak mówi Asia Pieczykolan, dyrektorka artystyczna wydarzenia: „Polski jazz, to nasze niekwestionowane dobro narodowe, którym powinniśmy dzielić się z całym światem. Niezwykle cieszy fakt, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu, w swoich szerokich działaniach promujących Polskę, podczas Światowej Wystawy EXPO 2025 w Osace dostrzegła unikalny potencjał także w polskiej muzyce improwizowanej”

Reklama
Reklama

Marta Zielińska, Zastępca Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Expo 2025 Osaka, zaznacza: „To dla nas ogromny zaszczyt, że jazz znalazł się w programie promocji polskiej kultury na Expo 2025 – obok muzyki klasycznej, elektronicznej i folkowej – tworząc kompleksową i różnorodną odsłonę polskiej sceny muzycznej. Nasza propozycja artystyczna – podobnie jak cały program – prezentuje najwyższy poziom wykonawczy i koncepcyjny.”

„Polska. Dziedzictwo, które napędza przyszłość.” - hasło towarzyszące obecności Polski na wystawie światowej EXPO Osaka, Kansai, wydaje się idealnie wpisywać w kontekst funkcjonowania muzyki jazzowej w naszym kraju, bo jeśli młody polski jazz jest dziś wielki, to dlatego, że rozpięty pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Krzysztof Komeda swoją odważną wizją skierował ówczesny europejski jazz na nowe tory. Dzisiejsza scena europejska zmienia się dzięki artystycznej odwadze i kreatywności, nasyconej młodzieńczą energią, której w polskim jazzie nie brakuje.

Czytaj więcej

Polska gwiazda Warsaw Summer Jazz Days, pianistka Joanna Duda
Muzyka popularna
Warsaw Summer Jazz Days. Meshell Ndegeocello wolna jak ptak i John Scofield

Japońska publiczność będzie miała okazję zapoznać się z pełnym spektrum sceny improwizowanej – od jazzowej pianistyki z najwyższej półki i topowych artystów odwiedzających regularnie europejskie festiwale, przez zespoły, które zrewolucjonizowały oblicze polskiej sceny jazzowej, po głosy osadzone zarówno w słowiańskich korzeniach naszych przodków, jak i neo-soulowych i hip-hopowych klasykach blendujących się z jazzem od wielu dekad.

“Komeda, Stańko, Namysłowski czy Trzaskowski, to nazwiska doskonale znane japońskim melomanom, ceniącym niepowtarzalne brzmienie i oryginalny język muzyczny. Nasz projekt stwarza wyjątkową okazję do odkrycia tego, co dzieje się na współczesnej polskiej scenie jazzowej, uchodzącej w Japonii za symbol artystycznej niezależności i twórczej głębi.” - pisze Marta Karsz-Ashida, promotorka polskiej kultury w Japonii, koordynatorka projektu.

Foto: Materiały Prasowe

Reklama
Reklama

Program koncertów w Osace i Tokio

Szczególnym punktem programu będzie wykonanie „Suity koncertowej” Nikoli Kołodziejczyka, napisanej specjalnie z okazji Tygodnia Polskiej Kultury. Utwór ten umożliwi wspólną prezentację zaproszonych artystów w formie koncertu orkiestry jazzowej.

Osaka, klub Blue Yard (4–6 września): 4.09 – Kasia Pietrzko & Maciej Kądziela Sub Silento, Dominik Wania 5.09 – Babooshki, Aga Derlak 6.09 – Maciej Obara Quartet

Osaka, Space 14 (7 września): 7.09 – premiera „Suity koncertowej” Nikoli Kołodziejczyka

Osaka, Umeda Club Quatro (9–10 września): 9.09 – EABS, Tomasz Chyła Quintet 10.09 – Paulina Przybysz, Hoshii

Tokio (11–13 września): 11.09 – EABS, Brooklyn Parlor 12.09 – Hoshii, Haretara Sora-ni mame maite 13.09 – Paulina Przybysz i Grzegorz Tarwid, Cafe 104,5

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Muzyka Muzyka Współczesna Jazz

Występy odbędą się w trzech klubach w Osace: Blue Yard (filia tokijskiego Blue Note), Space14 oraz Umeda Club Quatro. Zaplanowano także premierę „Suity koncertowej” skomponowanej na tę okazję przez Nikolę Kołodziejczyka. W wykonaniu utworu udział wezmą wszyscy artyści biorący udział w projekcie. Równolegle, w Pawilonie Polskim na Expo, odbywać się będą 30-minutowe recitale w układach solo, duo i trio.

Po zakończeniu głównej części wydarzenia w Osace, koncerty zaplanowano również w Tokio (11–13 września), przy wsparciu Instytutu Polskiego w Tokio.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
W Japonii dzieci jest coraz mniej, a seniorów - coraz więcej
Społeczeństwo
Rekordowy spadek liczby Japończyków. Rośnie liczba cudzoziemców w Japonii
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Ukraiński żołnierz
Społeczeństwo
Sondaż: Trzy lata temu Ukraińcy chcieli walczyć do zwycięstwa. Jak jest teraz?
Rosjanie zdążyli się przyzwyczaić do prowadzonej czwarty rok przez Władimira Putina wojny z Ukrainą
Społeczeństwo
Selfie po ataku dronów. Jak wojna stała się w Rosji nową „normalnością”
Hiszpanię nawiedza druga w tym roku fala upałów
Społeczeństwo
Hiszpania z kolejną rekordową falą upałów. Skwar utrzyma się dłużej, niż prognozowano
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Eksperci Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej i członkowie ukraińskiego Towa
Społeczeństwo
Poszukiwania ciał polskich żołnierzy. We Lwowie ruszyły prace
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie