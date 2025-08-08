Polska scena jazzowa zaprezentuje się na EXPO w Osace

Występy odbędą się w trzech klubach w Osace: Blue Yard (filia tokijskiego Blue Note), Space14 oraz Umeda Club Quatro. Zaplanowano także premierę „Suity koncertowej” skomponowanej na tę okazję przez Nikolę Kołodziejczyka. W wykonaniu utworu udział wezmą wszyscy artyści biorący udział w projekcie. Równolegle, w Pawilonie Polskim na Expo, odbywać się będą 30-minutowe recitale w układach solo, duo i trio.

Po zakończeniu głównej części wydarzenia w Osace, koncerty zaplanowano również w Tokio (11–13 września), przy wsparciu Instytutu Polskiego w Tokio.

W Japonii wystąpią: Aga Derlak, Babooshki, Dominik Wania, EABS, Hoshii, Nikola Kołodziejczyk, Maciej Obara Quartet, Kasia Pietrzko & Maciej Kądziela Sub Silento, Paulina Przybysz oraz Tomasz Chyła Quintet.

Jazz w programie promocji kultury na Expo 2025

Jak mówi Asia Pieczykolan, dyrektorka artystyczna wydarzenia: „Polski jazz, to nasze niekwestionowane dobro narodowe, którym powinniśmy dzielić się z całym światem. Niezwykle cieszy fakt, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu, w swoich szerokich działaniach promujących Polskę, podczas Światowej Wystawy EXPO 2025 w Osace dostrzegła unikalny potencjał także w polskiej muzyce improwizowanej”