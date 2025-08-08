Polska scena jazzowa zaprezentuje się na EXPO w Osace

Aktualizacja: 08.08.2025 17:16 Publikacja: 08.08.2025 17:14
Paulina Przybysz
Foto: Materiały Prasowe
Występy odbędą się w trzech klubach w Osace: Blue Yard (filia tokijskiego Blue Note), Space14 oraz Umeda Club Quatro. Zaplanowano także premierę „Suity koncertowej” skomponowanej na tę okazję przez Nikolę Kołodziejczyka. W wykonaniu utworu udział wezmą wszyscy artyści biorący udział w projekcie. Równolegle, w Pawilonie Polskim na Expo, odbywać się będą 30-minutowe recitale w układach solo, duo i trio.
Po zakończeniu głównej części wydarzenia w Osace, koncerty zaplanowano również w Tokio (11–13 września), przy wsparciu Instytutu Polskiego w Tokio.
W Japonii wystąpią: Aga Derlak, Babooshki, Dominik Wania, EABS, Hoshii, Nikola Kołodziejczyk, Maciej Obara Quartet, Kasia Pietrzko & Maciej Kądziela Sub Silento, Paulina Przybysz oraz Tomasz Chyła Quintet.
Jak mówi Asia Pieczykolan, dyrektorka artystyczna wydarzenia: „Polski jazz, to nasze niekwestionowane dobro narodowe, którym powinniśmy dzielić się z całym światem. Niezwykle cieszy fakt, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu, w swoich szerokich działaniach promujących Polskę, podczas Światowej Wystawy EXPO 2025 w Osace dostrzegła unikalny potencjał także w polskiej muzyce improwizowanej”
Marta Zielińska, Zastępca Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Expo 2025 Osaka, zaznacza: „To dla nas ogromny zaszczyt, że jazz znalazł się w programie promocji polskiej kultury na Expo 2025 – obok muzyki klasycznej, elektronicznej i folkowej – tworząc kompleksową i różnorodną odsłonę polskiej sceny muzycznej. Nasza propozycja artystyczna – podobnie jak cały program – prezentuje najwyższy poziom wykonawczy i koncepcyjny.”
„Polska. Dziedzictwo, które napędza przyszłość.” - hasło towarzyszące obecności Polski na wystawie światowej EXPO Osaka, Kansai, wydaje się idealnie wpisywać w kontekst funkcjonowania muzyki jazzowej w naszym kraju, bo jeśli młody polski jazz jest dziś wielki, to dlatego, że rozpięty pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Krzysztof Komeda swoją odważną wizją skierował ówczesny europejski jazz na nowe tory. Dzisiejsza scena europejska zmienia się dzięki artystycznej odwadze i kreatywności, nasyconej młodzieńczą energią, której w polskim jazzie nie brakuje.
Japońska publiczność będzie miała okazję zapoznać się z pełnym spektrum sceny improwizowanej – od jazzowej pianistyki z najwyższej półki i topowych artystów odwiedzających regularnie europejskie festiwale, przez zespoły, które zrewolucjonizowały oblicze polskiej sceny jazzowej, po głosy osadzone zarówno w słowiańskich korzeniach naszych przodków, jak i neo-soulowych i hip-hopowych klasykach blendujących się z jazzem od wielu dekad.
“Komeda, Stańko, Namysłowski czy Trzaskowski, to nazwiska doskonale znane japońskim melomanom, ceniącym niepowtarzalne brzmienie i oryginalny język muzyczny. Nasz projekt stwarza wyjątkową okazję do odkrycia tego, co dzieje się na współczesnej polskiej scenie jazzowej, uchodzącej w Japonii za symbol artystycznej niezależności i twórczej głębi.” - pisze Marta Karsz-Ashida, promotorka polskiej kultury w Japonii, koordynatorka projektu.
Foto: Materiały Prasowe
Szczególnym punktem programu będzie wykonanie „Suity koncertowej” Nikoli Kołodziejczyka, napisanej specjalnie z okazji Tygodnia Polskiej Kultury. Utwór ten umożliwi wspólną prezentację zaproszonych artystów w formie koncertu orkiestry jazzowej.
Osaka, klub Blue Yard (4–6 września): 4.09 – Kasia Pietrzko & Maciej Kądziela Sub Silento, Dominik Wania 5.09 – Babooshki, Aga Derlak 6.09 – Maciej Obara Quartet
Osaka, Space 14 (7 września): 7.09 – premiera „Suity koncertowej” Nikoli Kołodziejczyka
Osaka, Umeda Club Quatro (9–10 września): 9.09 – EABS, Tomasz Chyła Quintet 10.09 – Paulina Przybysz, Hoshii
Tokio (11–13 września): 11.09 – EABS, Brooklyn Parlor 12.09 – Hoshii, Haretara Sora-ni mame maite 13.09 – Paulina Przybysz i Grzegorz Tarwid, Cafe 104,5
