Trudno o lepszą, koncertową rekomendację dla Meshell Ndegeocello, która w intrygującym stylu łączy r’n’b, jazz, funk i rap. Występ jej kwintetu z pewnością będzie wydarzeniem WSJD.

Barbara Drazkov preparuje fortepian

– Czarnym koniem festiwalu może się okazać brazylijski pianista Amaro Freitas, który ma naszej stronie ma najwięcej wejść – dodaje Mariusz Adamiak. – Fani chcą się dowiedzieć, kto to jest. Zdecydowałem się go zaprosić, bo sprawdziłem, jak gra, i moim zdaniem to będzie ciekawy występ. On wykorzystuje preparowane dźwięki fortepianu, choć w tej dziedzinie prym wiedzie inny nasz gość, Barbara Drazkov, która gra tylko preparowane akordy na własnym fortepianie. Ingeruje w brzmienie w tak dużym stopniu, że żaden dostawca klasycznego fortepianu nie udostępniłby jej instrumentu.

Warto dodać, że Barbara Drazkov-Drążkiewicz słynie z niekonwencjonalnych koncertów. Zorganizowała kilka cykli performatywnych, np. rowerową trasę „Green Pianist”, koncert w ciemnościach „Invisible Pianist” i manifest przeciwko dźwiękowemu zanieczyszczaniu miejsc publicznych „Present from the Artist”. Występuje także z całkowicie improwizowanym programem, czego będziemy zapewne świadkami w Stodole. Współpracuje z jazzmanami, np. z Dominikiem Strycharskim nagrała album „Plantae Carnivorae ”poświęcony roślinom mięso- i owadożernym, a także „Symfonię fabryki Ursus”.

„KEEN” to tytuł nowego albumu Joanny Dudy, która łączy fortepian, syntezatory i sample w organiczne, pulsujące struktury, przekraczając granice między jazzem, elektroniką i improwizacją.

– To będzie koncert dla tych, którzy szukają muzyki wykraczającej poza schematy, intelektualnie angażującej, ale jednocześnie pełnej intuicyjnej swobody zwierza się Joanna Duda. – Mój solowy album „KEEN” to wielowarstwowe tekstury, ale od tamtej płyty moja muzyka przeszła kolejną ewolucję. Na WSJD, poza znanym już materiałem, usłyszycie nowe kompozycje pierwszy raz na żywo.