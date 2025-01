Bob Dylan w czasach Donalda Trumpa, czyli co bard powiedział o prezydencie

Jednocześnie można z przekąsem stwierdzić, że Dylan miał rację, nie podając dokładnych informacji o sobie, zgodnie bowiem z tym, co śpiewał w jednym z hitów – ludzie i czasy się zmieniają, a starsi nie rozumieją tego, co krytykują w młodych.

Timotee Chalamet występuje w roli głównej. Timmy jest genialnym aktorem, więc jestem pewien, że będzie całkowicie wiarygodny jako ja. Albo ja młodszy. Albo ktoś inny”. Bob Dylan

O przemianie zresztą jest ten film: o młodym człowieku, który przyjechał do Nowego Jorku jako fanatyk folku, brał udział w jego manifestacjach na New Port Festival, by w 1965 r. zbuntować się przeciwko dawnemu sobie i mistrzom i zagrać z elektrycznym składem, co wywołało skandal.

Jeśli już mowa o zmianie, trzeba podkreślić wielką transformację Chalameta. Nie dość, że przypomina (w miarę możliwości) Dylana, także charakterystycznymi gestami czy trzymaniem papierosa, to nauczył się jeszcze mówić, śpiewać i grać jak Dylan. To zaś przyniosło niezwykłą ścieżkę muzyczną z graniem na żywo w klubach, salach i studio nagraniowym. Cały film jest magiczną rekonstrukcją, na co składa się także bawełniany podkoszulek, w jakim gra Chalamet, wnętrza mieszkań, barów, instrumenty, mikrofony czy motory. Czasami można uznać, że to wierność wobec szczegółom przesadzona, ponieważ to, co dziś gra połowę lat 60., wtedy było nowe.

Bob Dylan i prawda

W scenariusz, który akceptował sam Dylan, tak jak jemu, nie trzeba wierzyć bezkrytycznie. Na podstawie faktów stworzoną sugestywną fikcję. Wszystko zaczyna się od wizyty Dylana w szpitalu, gdzie leży chory na pląsawicę folkowy idol Woody Guthrie, dla którego przejechał do Nowego Jorku 600 km z Minnesoty. Oryginalnie jednak Bobowi nie towarzyszył w szpitalu animator i gwiazdor folku Pete Sieger (Edward Norton). Dylan wdarł się do szpitala sam i dręczył swoim graniem nieprzytomnego mistrza, by stworzyć legendę spotkania, niemej współobecności i karmić nią siebie oraz innych. Wcześniej nachodził dom Guthriego i jego dzieci.