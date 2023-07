Bob Dylan: zaskoczyć was wszystkich. I siebie samego

Profeta profitu

Życie Dylana z kobietami przypomina zaskakujące koncerty, gdy co jakiś czas zmieniał muzyków, którzy nigdy nie wiedzieli gdzie, kiedy i co zagrają. Można powiedzieć, że on sam o nikim i niczym poza muzyką nie pamiętał: był nieuświadomionym egoistą, bigamistą, choć usprawiedliwiać go nie należy. Najbardziej lubił czarne chórzystki, które pochodziły ze środowisk, w których był nieznany. Ale poślubioną w tajemnicy chórzystkę Dennis Carolyn, z którą ma córkę, też porzucił. Wcześniej dzięki niej się ochrzcił – wbrew oburzeniu części rodziny - i nagrał ewangelizujący album „Slow Train Coming” z Markiem Knopflerem. Keith Richards powiedział wtedy, że Dylan się „profetą profitu”. Pokolenie rówieśników, zmęczone wolnością i narkotykami, nawracało się bowiem masowo.

Nie z wszystkimi partnerkami udało mu się zachować przyjaźń. Sara wolała uzyskać w wyniku rozwodu połowę z 60 mln dolarów (dzisiaj to ponad 300 mln USD), bo gdy wysłała opiekunkę dzieci do uzgodnienia szczegółów opieki – ta w mig została nową muzą Dylana.

Tak jak z początku, po przebyciu na Greenwich Village w Nowym Jorku szukał towarzystwa gwiazd folku, tak potem sam był magnesem. Na kartach książki powracają spotkania z The Beatles, których wkręcił w marihuanę, ale też zainspirował poetyckim tekstami, tak jak oni jego elektrycznym graniem. Są opisane sesje z Harrisonem oraz Starrem i Lennonem, którego śmierć Bob obsesyjnie przeżył, bojąc się o własne życie.



Kłótnie z Cohenem

Z wzajemnością lubił się z Cashem i muzykował, z Cohenem najpierw darł koty, a potem śpiewał u niego sprośne chórki. Od Warhola wyciągnął portret Presleya, choć płótnem gardził, przez co stracił setki tysięcy dolarów. Sam malując, idzie tropem Chagalla.

Młodego Springsteena, który sprzedawał więcej niż on płyt, nie wpuścił na scenę, choć potem się przyjaźnili. Zaskoczył zaproszeniem do grania muzyków Sex Pistols i The Clash. Towarzyszyli mu The Band, zespół Toma Petty, zaś sam chciał był członkiem Grateful Death, jednak wypadał fatalnie. Często zżerała go trema, ale też buntował się przeciw fanom, którzy, jak mawiał, nie mogą zawładnąć koncertem.

Woli się nie podobać i grać hity w nie dających się rozpoznać interpretacjach. Lepszy bowiem od rutyny jest odlot, bo tylko wtedy może zdarzyć się magia.